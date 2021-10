Probleme pentru Primăria Bacău: Construirea Rezervei de Apă este investigată de Poliție. Ivancea, reacție la „născocirile” primarului Viziteu

Lucrările la Rezerva de Apă a municipiului Bacău au fost finalizate, însă Primăria Bacău are probleme cu recepția lucrării. De asemenea, există un dosar penal de anchetă a unor posibile deficiențe în calitatea realizării investiției. Fără să anunțe motivele pentru care Rezerva de Apă nu este recepționată, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a acuzat public CRAB pentru că s-ar opune procedurii. Conducerea companiei și președintele ADIB (asociația primăriilor și CJ care gestionează serviciile de apă și canalizare) au făcut declarații în premieră despre problemele cu care se confruntă investiția. De asemenea, eurodeputatul Dragoș Benea a dezvăluit că rezervorul de la Barați al Rezervei „era s-o ia la vale” în timpul probelor de funcționare desfășurate vara trecută.

FOTO: Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean și al ADIB, și Nina Chiper, managerul CRAB

„Proiectul de modernizare a rețelei de apă din municipiul Bacău este întârziat în mod nepermis de mult și nu întâmplător, întrucât cei care se ocupă de acesta sunt CRAB și ADIB, ambele sub tutela PSD Bacău. Primăria Municipiului Bacău a finalizat proiectul rezervei de apă, însă CRAB a inventat tot felul de opreliști pentru a împiedica recepția acestui obiectiv. Mâine voi avea o întâlnire cu cei din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) pentru a vedea cine se face vinovat de întârzieri și ce măsuri se pot lua”, a anunțat, joi, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, într-un comunicat de presă.

Ivancea, despre „născocirile unui om care nu a livrat nimic într-un an, de când e primar”

În replică, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean și al ADIB, a afirmat că proiectul Rezervei de Apă nu are legătură cu aplicația POIM derulată la nivelul județului, ci este finanțat prin PNDL.

„Îmi este greu să comentez născocirile unui om care nu a livrat nimic într-un an, de când e primar. Rezerva de Apă nu are legătură cu ADIB, e făcută prin PNDL, singurii responsabili sunt Primăria Bacău și antreprenorul. Eu nu știu ce termene de execuție a avut rezerva de apă”, a declarat Ivancea. El a precizat că, în schimb, proiectul stației de demanganizare, complementar Rezervei de Apă, a fost realizat de CJ și CRAB, prin finanțarea POIM, decontarea lucrărilor finalizate înainte de termen fiind deja începută.

„Domnul primar se uită în grădina altora, dar mai puțin în curtea lui. Recepția Rezervei de Apă a început acum 2-3 luni și încă se cer documente”, a spus Valentin Ivancea, președintele CJ și al ADIB. El a adăugat că nu are informații în plus despre procedură, instituțiile pe care le conduce nefiind implicate în proiectul conductei rezervei de apă.

Cine face, de fapt, recepția Rezervei de Apă

Rezerva de apă este practic o conductă care trebuie să transporte apa de la stația de demanganizare și cele peste 90 de puțuri de captare până la stația de la Barați, de unde să fie alimentat orașul.

Nina Chiper, managerul Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB), a declarat că firma pe care o conduce nu are motive să se opună realizării recepției. „CRAB nu face recepția Rezervei de Apă, există o comisie de recepție cu 9 membri, dintre care doar unul este de la CRAB. Deciziile se iau cu 2/3 dintre voturi, esențial fiind votul Inspectoratului de Stat în Construcții”, a afirmat Nina Chiper.

Pentru că în perspectivă conducta Rezervei de Apă va trebui preluată de CRAB, managerul a precizat că o companie de consultanță, Elsaco, a recomandat în raportul său CRAB să nu preia de la autoritățile locale „rețele neconforme”.

Benea: „Rezerva de apă nu este recepționată din cauza neconformităților flagrante la implementarea proiectului”

Eurodeputatul Dragoș Benea a fost mai contondent în declarații. El a dezvăluit, pe Facebook, faptul că, de fapt, proiectul a fost realizat „neconform”, iar soluția tehnică a fost schimbată fără acceptul proiectantului. Europarlamentarul a publicat și câteva fotografii și documente, în sprijinul afirmațiilor sale.

Încă din 2018, mi-am exprimat îndoiala că antreprenorul care „construiește” Rezerva de Apă a Municipiului Bacău, Branpis, are capacitatea tehnică și personalul necesare unei lucrări de asemenea anvergură și urgență. Mi-ar fi plăcut să mă înșel, dar realitatea confirmă, pe deplin, reținerile justificate pe care le-am avut de la bun început. Din păcate. Rezerva de apă nu este recepționată nici până astăzi nu din cauza operatorului CRAB, ci din cauza neconformităților flagrante la implementarea proiectului, unde soluția tehnică a fost schimbată fără acceptul proiectantului din asociere – așa ceva nu am întâlnit în 20 de ani de activitate administrativă (și tot nu au terminat lucrarea!). Conform Ordinului de începere a lucrărilor 6729 din 27 iunie 2019, termenul de execuție era de 12 luni, adică un an.

Cele 12 luni au trecut de două ori (!) și, la 27 de luni (2 ani și 3 luni) de la începerea lucrărilor, Rezerva încă nu este finalizată. Din cei 9 membri ai Comisiei de recepție, doar unul singur este de la CRAB – deci, dacă lucrările erau conforme, Rezerva ar fi putut fi recepționată până acum (o singură persoană nu avea drept de „veto”, nu putea să înfrângă voința celorlalte. De „conforme” și „trainice” ce sunt lucrările, rezervorul de la Barați al Rezervei era s-o ia la vale în vara care tocmai s-a încheiat, în momentul când s-au realizat primele probe și testări (așa cum singuri puteți constata din fotografiile de mai jos). Rabat s-a făcut și la calitatea armăturilor și în privința montării conductelor în pământ.











Implementarea proiectului este investigată de Poliție, care nu mai devreme de august 2021 (vezi foto!) a solicitat Primăriei Bacău, beneficiarul lucrării, mai multe înscrisuri, dar și răspunsuri privitoare la schimbarea soluției tehnice fără permisiunea proiectantului. Îi recomand viceprimarului L. Miroșeanu să nu încerce să ascundă gunoiul sub preș și să apeleze, cu încredere, la expertiza consilierului său personal, Răzvan Găină, care nu este străin de executantul lucrării (!) și care-i poate prezenta, cu lux de amănunte, cum și de ce s-au pierdut mai bine de 2 ani cu o investiție care trebuia, totuși, finalizată în iunie 2020. Impostura și habarnismul, m-am convins de asta, merg mână în mână în administrația Viziteu-Miroșeanu/USR-PNL dar – oricât s-ar chinui acești neisprăviți să ascundă realitatea sub un strat gros de minciună și fariseism – ea va ieși, în cele din urmă, la lumină și îi va lovi drept în moalele capului. Când se așteaptă mai puțin. P.S. Construirea stației de demnaganizare și reabilitarea celor 93 de puțuri de captare apă se vor încheia înainte de termenul prevăzut în contract, nu ca la Rezerva de apă unde s-a depășit demult termenul și acum se caută soluții pentru aruncarea pisicii moarte în curtea altora & absolvirea, de orice responsabilitate, a constructorului. – eurodeputatul Dragoș Benea

Antreprenorul, în primăvară: „Lucrarea este țiplă!”

În luna martie 2021, Dan Brândușoiu, patronul firmei Branpis SRL, susținea pentru Ziarul de Bacău faptul că „nimic nu este real”, iar lucrarea este de calitate.

„Lucrarea este țiplă. Totul este perfect. Am fost anunțat de cei din Primărie că s-au cerut documente, după o anonimă. Nu este nimic real. În primul rând că noi am mers la licitație proiectare și execuție. Deci, Mapamond lucrează cu mine, este proiectantul meu, asociat cu mine. Nu aveam cum să nu respect proiectul, mă faultam singur?! Proiectul prevedea montarea unor pompe pe verticală și am respectat întocmai proiectul. Este o lucrare urmărită direct de mine”, a declarat patronul Branpis.