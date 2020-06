Presiune redusă la apă, în municipiu, din cauza lucrărilor efectuate de CRAB

UPDATE: Pentru Ziarul de Bacău, Nina Chiper, managerul CRAB, a declarat că știe despre nemulțumirile oamenilor: „Sunt multe, și pe bună dreptate! În acest weekend, a fost un consum foarte mare de apă, ceea ce a afectat rezervele. Acum încercăm să refacem stocurile, așa se explică problemele din oraș. Sperăm ca de mâine dimineață situația să se îmbunătățească”

Știrea inițială:

Băcăuanii care locuiesc în zonele înalte din municipiu, se plâng că nu au presiune la apă. Situația se datorează lucrărilor pe care le efectuează CRAB la rețea.

Stația de tratare Barați

EXPLICAȚIILE CRAB

În data de 9 iunie, CRAB a demarat prima etapa dintr-o serie de investitii complementare Rezervei de apa a municipiului Bacau.

Alimentarea cu apa a consumatorilor din Bacau si Margineni este asigurata din cele trei rezervoare aflate in incinta Statiei de Tratare Barati, astfel: un rezervor de 10.000 mc apovizionat cu apa prin intermediul aductiunii Valea Uzului – Barati; doua rezervoare de 5.000 mc aprovizionate cu apa din frontul de captare Margineni.

Etapele ulterioare investitiei demarate in data de 9 iunie, vizeaza lucrari de inlocuire a instalatiei hidraulice amplasate in interiorul celor două rezervoare de 5.000 de metri cubi.

In aceste conditii, in urmatoarea perioada de timp (60 de zile), prin rotatie, vor fi scoase din uz cele doua rezervoare, in scopul realizarii investitiilor contractate. Ansamblul hidraulic/conductele ce urmeaza a fi inlocuite au o vechime de 60 de ani, in conditiile in care durata de viata este de 40 ani.

Intr-un comunicat de presa, CRAB subliniaza faptul ca, in mod normal, consumul de apa potabila asigurata prin reteaua de distributie in municipiul Bacau este de 2.000 – 2.2000 mc/h.

CRAB are în vedere reducerea capacitatii de stocare a apei potabile cu 5.000 mc, cat are fiecare din cele doua rezervoare, și cresterea cerintei de apa potabila din ultima perioada, pe fondul cresterii temperaturii, inregistrandu-se pe timpul zilei varfuri de consum cca. 2.500 – 2.700 mc/h,

„Mentionam ca in intervalul de timp in care se vor efectua, prin rotatie, lucrari la cele doua rezervoare, vom putea asigura un volum de apa de 1.700 – 1.900 mc/h, acest lucru resimtindu-se in perioadele de timp in care consumul este foarte mare, printr-o presiune a apei mai scazuta, in zonele inalte si la capetele de retea. De asemenea, in scopul refacerii stocurilor, in intervalul orar 23 – 05, cand cerinta de apa este scazuta (1.300 – 1.700 mc/h), vom lua masura reducerii presiunii de furnizare”, anunță CRAB.