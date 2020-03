EXCLUSIV! Echipamente de protecție fabricate în Bacău, exportate în Europa. Patronul TrotușTex: „Statul român preferă să lucreze cu China”

În timp ce statul român spune că nu mai are de unde se aproviziona cu materiale pentru protejarea personalului medical, în țară există 388 de firme, pe diferite domenii, care produc echipamente de protecție, inclusiv pentru sectorul medical.

TrotușTex, cel mai mare producător de echipamente de protecție și uniforme din țară

Chiar în județul Bacău se găsește cel mai mare producător de echipamente de protecție și uniforme din România. Este vorba despre Trotuștex, o filială a unui grup de firme italiene, care are sediul înregistrat în Tg.Trotuș și puncte de lucru în Comănești și Bogdănești și produce combinezoane cu tehnologie Gore-Tex.

Echipamente produse în Bacău, bune pentru italieni

Am încercat să aflăm de la manager dacă în această perioadă de criză statul a apelat la firma băcăuană pentru a produce și livra combinezoane. „Răspunsul este nu. Noi de altfel nu lucrăm deloc pentru România. Am participat în trecut la licitații publice, dar statul a preferat să lucreze cu China, pentru 1 leu în minus față de oferta noastră. De atunci, nu am mai participat la vreo licitație. Drept urmare, noi lucrăm doar pentru Europa, în special pentru Italia”, a detaliat Adrian Stoian, manager Trotustex. „Noi producem combinezoane, care, spre deosebire de ceea ce am văzut pe la televizor, chiar oferă protecție, sunt certificate, respectând anumite cerințe tehnice, cu filtre antibacteriene, adică chiar protejează. Ceea ce am văzut că poartă medicii, de tipul costumelor de vopsitor, oferă zero protecție. Este ca și cum nu le-ar purta”, a mai spus Stoian. Același lucru este valabil și pentru măștile de protecție croite artizanal în aceste zile de aproape toate firmele de confecții.

Fabrica TrotușTex

„Guvernul italian ne-a ajutat să avem materia primă”

Din cauza restricțiilor internaționale, la acest moment, veriga cea mai dificilă din lanțul de producție pare a fi aprovizionarea cu materia primă. „Este greu din două puncte de vedere. Materia primă se găsește mai greu, iar în al doilea impediment este că guvernele au interzis exporturile. În cazul nostru, pentru a aduce țesături din China, Guvernul italian a intervenit pe lângă cel chinez pentru deblocare”, a mai explicat managerul Trotustex. Produsele făcute pe modelul celor care se produc și în Bacău au ajuns, printre altele, și în spitalele din Italia, greu încercate în aceste săptămâni. Dar ele au provenit de la o filială din Albania.

La Trotustex lucrează circa 800 de oameni care în aceste zile merg la serviciu, spre deosebire de alte afaceri care s-au oprit din producție. „Au crescut costurile cu transportul angajaților. Dar, teama noastră cea mai mare este că economia nu își va reveni. Totuși, cred că după această criză provocată de coronavirus, Europa va fi și mai protectivă cu producătorii săi, pentru a nu mai fi dependentă de China, de exemplu”, a conchis Adrian Stoian.