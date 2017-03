Un preot băut a intrat cu maşina pe contrasens şi a lovit un alt autoturism. Trei persoane rănite și dosar penal pentru fața bisericească – UPDATE

UPDATE: Poliţiştii l-au testat pe preot cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În consecinţă, agenţii de la Rutieră au întocmit dosar penal pe numele bărbatului de 51 de ani pentru conducere sub influenţa alcoolului, precum şi pentru vătămare corporală din culpă.

Trei persoane au ajuns la spital sambata seara dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit frontal pe Calea Bârladului din Bacau. La volanul unuia dintre autoturisme era o tanara, insotita de mama ei. Cealalta masina era condusa de un preot.

Toti trei au ramas incarcerati, insa barbatul a reusit sa iasa pana la urma din masina, inainte de sosirea pompierilor. In momentul impactului, tanara de aproximativ 20 de ani era insotita de mama ei, in varsta de aproximativ 40 de ani. Cele doua femei au ramas incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a le scoate dintre fiare. Barbatul, care este preot, a reusit in schimb sa iasa singur din masina serios avariata.

Tanara a fost testata si s-a dovedit ca nu consumase alcool. In schimb, barbatului i se vor recolta probe biologice pentru ca nu a putut fi testat din cauza ranilor. (sursa: Pro TV)