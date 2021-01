Zeci de mii de lei cheltuiți degeaba de școlile din Bacău! Ministrul Educației anunță că panourile de plexiglas nu vor mai fi utilizate în clase

Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat că panourile de plexiglas ar urma să dispară la reluarea cursurilor din al doilea semestru, care vor reveni la formatul clasic.

„O lume întreagă şi-a dat seama că, atâta vreme cât nu sunt instalate în săli care să aibă instalaţie de climatizare care să scoată aerul, panourile de plexiglas mai mult încurcă decât ajută”, a declarat oficialul, citat de G4media.

Asta înseamnă că panourile vor ajunge în depozite, deși au costat mulți bani. Vina aparține Ministerului Educației, care acum câteva luni a recomandat școlilor să achiziționeze panouri și să le monteze înainte de deschiderea școlilor. Însă, odată cu schimbarea conducerii ministerului, s-a schimbat și optica privind necesitatea panourilor. Astfel, multe școli din Bacău au aruncat cu banii pe fereastră.

Zeci de mii de lei cheltuiți de școli

„Noi am montat astfel de panouri la grădiniță, pentru a separa pătuțurile la ora de somn. În restul claselor, am eliminat mobilierul și tot ce nu era necesar și am reușit să obținem distanțarea necesară între elevi”, a declarat prof. Mariana Umbrărescu, directorul Școlii „Nicolae Iorga” Bacău.

Și la Școala „George Bacovia” s-au montat panouri de plexi, dar nu în toate clasele. „Noi am primit o finanțare la început de an de la Primăria Bacău (60.400 de lei – n.r.) și am folosit banii în așa fel încât să achiziționăm materiale cu curățenie, dezinfectanți, dar și panouri de plexiglas acolo unde a fost nevoie. S-au montat la o parte dintre clasele din ciclul primar și la clasele a VIII-a, dar nu în toate sălile, doar acolo nu se putea menține distanța. În cazul nostru, panourile au fost montate în lateral, deci ele nu împiedicau activitatea”, explică directorul instituției, prof. Nicoleta Vițalaru.

Și la Colegiul „Vasile Alecsandri”, panourile de plexiglas au costat nu mai puțin de 33.000 de lei.

Consiliul Județean al elevilor solicită rambursarea banilor către părinți

Ordinul comun al Ministerului Educației și Sănătății, aflat și în prezent în vigoare, stipulează „dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă”.

Dacă unele unități de învățământ au achiziționat panourile din fondurile școlii, la altele, asociațiile de părinți au fost cele care au susținut investiția.

„Ni s-ar părea corect ca părinții să primească acești bani înapoi. Oricum, noi considerăm că mai importantă ar fi fost menținerea distanței și purtarea măștii, mai degrabă decât achiziționarea acestori panouri care, odată zgâriate sau murdare, obturau vizibilitatea”, este de părere Antonia Dovleag, președinta Consiliului Județean al Elevilor Bacău.

Decizia privind normele de siguranță care se vor aplica din 8 februarie nu a fost încă publicată.