Vrei să cumperi o mașină second-hand? Iată câteva sfaturi esențiale, chiar de la un dealer de mașini la mâna a doua

Sunt multe voci care susțin că achiziția unei mașini second-hand este o loterie. Că poți avea norocul să nimerești o mașină bună, fără probleme sau, din contra, una care să-ți scoată banii din buzunar pentru tot felul de reparații, imediat după achiziție. Însă există câteva metode prin care să te asiguri că nu joci la loto când faci o achiziție importantă precum un autoturism.

De aceea, înainte de a se realiza o astfel de tranzacţie este nevoie de verificări ale părţii mecanice, verificări interioare şi exterioare, studierea documentelor maşinii şi efectuarea unui test pe drum.

Verificarea mecanică

Verificarea mecanică presupune, în cel mai recomandabil caz, prezentarea maşinii la un service auto autorizat. Aici se pot oferi informaţii importante despre vârstă, kilometraj şi starea componentelor maşinii. Este poate cea mai importantă verificare în cazul cumpărării unei maşini second-hand şi nu trebuie, sub nicio formă, evitată.

Dacă nu puteți ajunge la un service auto, puteți face o minimă verificare pe cont propriu. „Trebuie verificate culoarea uleiului, a apei şi a gazelor eliminate prin eşapament. De asemenea, un zgomot mai ciudat al motorului poate arăta defecte ascunse. Scurgerile de ulei şi apă pot, de asemenea, arăta existenţa unor probleme la autovehicul”, susține Eduard Jicmon, administratorul dealerului Autocez Bacău, care este specializat în comercializarea mașinilor second-hand din Germania.

Semnele de la interior

În continuare, treabuie realizată o verificarea interioară a maşinii. Acest lucru presupune mai multe operațiuni. În primul rând verificarea tututor sistemelor de la bordul autovehicului, cum ar fi semnale luminoase, faruri, aer condiţionat/climatizare, sistem audio, navigaţie, plus celelalte sisteme care pot fi activate din bord, cum ar fi ESP, pilot automat, sistem monitorizare presiune in pneuri, ASR, etc. „E important să căutăm semne de uzură care pot da indicii despre vechimea autovehiculului, pe schimbătorul de viteze, volan, mânerul uşii, butoane. Se ridică mocheta portbagajului unde este posibil, pentru a cauta eventuale urme de rugină”, mai spune Eduard Jicmon.

La verificarea exterioară a autovehiculului sunt vizate elementele de caroserie. Cum se aliniază elementele de la caroseria maşinii, dacă portierele, capota, plafonul, uşa portbagajului prezintă denivelări sau diferenţe de culoare, dacă există diferenţe vizibile între îmbinări între partea stângă şi partea dreaptă, dacă jantele prezintă lovituri, rugină, zgârieturi, prezoane lipsă și cum funcţionează luminile exterioare, verificare realizată întotdeauna pe timp de zi, de preferat într-o zi însorită, care ar putea scoate în evidenţă anumite diferenţe când vine vorba de culoare, luciu, sau denivelări.

Documentele mașinii sunt foarte importante

Orice maşină trebuie să aibă actele în regulă, iar cumpărătorul trebuie să primească cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare, precum şi cartea de service. Cumpărătorul poate verifica dacă numele proprietarului înscris pe cartea de identitate a vehiculului este acelaşi cu cel al vânzătorului. De asemenea, cumpărătorul trebuie să verifice ca seriile de pe acte să corespundă cu cele ale maşinii şi să verifice fişa fiscală a maşinii, pentru a fi sigur că nu există amenzi neplătite. În cazul în care se pune la dispoziţie şi cartea de service a maşinii, cumpărătorul poate verifica datele şi frecvenţa care au fost efectuate reviziile, aflând astfel cât de grijuliu a fost vechiul prorpietar cu autovehiculul. „Mașinile noastre, de exemplu, au toate actele originale din Germania, majoritatea au TUV-ul, precum și cartea service cu toate reviziile făcute, unde se pot vedea exact toate intervențiile asupra mașinii. Din cartea de service, cumpărătorul poate examina numărul de kilometri parcurşi de la data ultimei revizii până la momentul vânzării. Dacă diferenţa este una foarte mare, acesta poate fi un indiciu al unui kilometraj măsluit. De asemenea, cumpărătorul poate suna la reprezentanţa unde au fost efectuate reviziile pentru a verifica dacă maşina chiar a vizitat acest service, sau cartea de service este falsă”, a mai explicat administratorul AUTOCEZ.

Drive-test

Nu în ultimul rând, este obligatoriu un test privind comportamentul maşii pe şosea. Şi în acest caz sunt câteva reguli care ar trebui respectate. Se efectuează fără sistemul audio pornit, pentru a nu fi mascate anumite sunete. Se parcurg, în limita posibilităţilor, toate vitezele cutiei, inclusiv marşarierul, se efectuează curbe mai strânse şi mai largi, se turează motorul pentru a afla dacă sunt anumite sunete dacă ar putea indica probleme. Se merge şi pe asfalt şi pe piatră cubică sau alt fel de pavaj care ar putea indica anumite defecţiuni la articulaţii.

Decizia finală privind achiziţionarea unei maşini trebuie să depindă de starea generală a autovehiculului. O defecţiune minoră nu poate însemna, automat, că maşina respectivă nu este bună. Important este descoperirea ”viciilor ascunse” care pot aduce cheltuieli mari ulterior.