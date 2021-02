Viziteu trădează alianța cu PLUS. Primarul USR al Bacăului negociază schimbarea viceprimarului Ghingheș, cu Diaconu, de la Pro România

Alianța USR-PLUS este în pragul rupturii, în municipiul Bacău, după ce primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (USR) a inițiat negocieri cu partidele politice pentru o nouă majoritate în Consiliul Local Bacău și schimbarea viceprimarului Cristian Ghingheș (PLUS). În 2020, deși stătea mai bine în sondaje, Ghingheș a renunțat la candidatura pentru postul de primar, în favoarea lui Stanciu-Viziteu.

Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a câștigat alegerile cu numai 14.000 de voturi, sub 10% din totalul populației cu drept de vot, în alianță cu PLUS și PNL. În Consiliul Local, nu are o majoritate clară, componența forului fiind eterogenă, opt partide și un independent: PNL – USR-PLUS – 9, Alianța Social-Umanistă (PSD și PPUSL) – 4, Pro România – 4, PER – 3, PMP – 2 și 1 independent.

Primarul Viziteu controlează în acest moment doar voturile USR, PLUS, PNL și PMP. Cele 11 voturi nu asigură o majoritate, iar proiectele edilului au trecut doar dacă au avut sprijinul Pro România, formațiune cu cel mai mare grup de consilieri, 4, după PNL, care are 5 aleși.

Ca să-și asigure sprijinul permanent al consilierilor Pro România, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a demarat negocieri pentru o nouă majoritate. Mai întâi, a dorit să ofere postul de subprefect fostului primar Cosmin Neucula, liderul informal al Pro România. Această variantă a picat, fiind înlocuită cu o nouă propunere, susținerea lui Eusebiu Diaconu, consilier local Pro România, în postul de viceprimar. Pe tavă, Viziteu a oferit capul aliatului său de la PLUS, viceprimarul Cristian Ghingheș.

Ghingheș, mult mai activ în Primărie și cu vizibilitate mult mai bună, a devenit indezirabil după ce primarul Viziteu, aflat în cădere liberă la popularitate, l-a văzut ca pe un rival în alegerile din 2024. Prin schimbarea lui Ghingheș, Viziteu ar rezolva și problema electorală, și cea a majorității din Consiliul Local.

Pentru Ziarul de Bacău, Eusebiu Diaconu, consilier local Pro România, a confirmat că negocierile pentru o nouă majoritate în Consiliul Local Bacău și schimbarea viceprimarului Cristian Ghingheș au fost inițiate de primarul Viziteu.

„Există discuții de tot felul pentru o nouă majoritate, orice e posibil, dar deocamdată nu e nimic stabilit. În acest moment, matematic, nu se prea adună majoritatea de două treimi necesară. Primarul Stanciu Viziteu a inițiat discuțiile pentru schimbarea viceprimarului Ghingheș. Toată lumea vrea alianță cu Pro România, inclusiv PSD”, a declarat Diaconu.

Fost consilier al primarului precedent, Cosmin Necula, Eusebiu Diaconu a precizat că își dorește postul de viceprimar. „Da, aș dori, am făcut și fac administrație, scopul politicii este să poți face ceva pentru comunitate”, a mai spus consilierul Pro România.

Viceprimarul Cristian Ghingheș a declarat, pentru Ziarul de Bacău, că are încredere în alianța cu USR și PNL, iar astfel de jocuri politice sunt doar o glumă. „Avem la nivel național, dar și local o coaliție între PLUS, USR și PNL și vreau să cred că orice tip de discuție politică prin subterane este exclusă. Băcăuanii au votat în septembrie 2020 pentru #papaNecula, nu ca unii sau alții să facă tot felul de înțelegeri ascunse și în totală opoziție cu voința cetățenilor. Vreau totuși să cred că este o glumă și că ne concentrăm pe ce avem de făcut pentru băcăuani, nu pe jocuri și meschinării politice”, a spus actualul viceprimar.