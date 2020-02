Cristian Ghingheș, forțat să renunțe la candidatură. Viziteu scapă în culise de concurentul PLUS

Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, candidatul USR pentru Primăria Bacău, scapă în culise de încă un concurent. De data aceasta, nu este din propriul partid, ci de la PLUS, formațiune care l-a desemnat pe Cristian Ghingheș și care acum vrea să-l forțeze să renunțe. Tot fără competiție, sunt înlăturați și candidații PLUS din Arad, Suceava și alte capitale de județ.

La câteva zile după ce Cristian Ghingheș l-a invitat pe concurentul de la USR la dezbateri publice, Biroul Național al PLUS i-a cerut să-și retragă candidatura, sub pretextul că afectează imaginea la nivel național. În caz contrar, candidatura va fi invalidată.

„Am răspuns că nu-mi retrag candidatura, pentru că am fost și sunt susținut de membrii PLUS Bacău. Au fost dezbateri interne și o competiție, așteptam o competiție și cu reprezentantul USR, pentru desemnarea candidatului comun. Tind să cred că această decizie a Biroului Național PLUS are la bază mesajul public prin care l-am invitat pe domnul Viziteu la o competiție deschisă, bazată pe dezbateri”, a declarat Cristian Ghingheș pentru Ziarul de Bacău.

De altfel, provocarea la dezbateri pare să fi deranjat cel mai mult, pentru că deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declinat până acum toate invitațiile la dezbateri cu Cristian Ghingheș lansate de presa locală și a preferat să cheltuiască mari sume de bani pentru promovarea personală. În schimb, tabăra lui Dan Barna din USR a bătut cu pumnul în masă la București pentru candidați numiți în afara competiției. Situația a stârnit nemulțumiri în PLUS Bacău, unde câțiva membri au anunțat că vor protesta în scris.

Ce va face Ghingheș?

Cristian Ghingheș a precizat ce va face dacă, totuși, i se va invalida candidatura. „În această situație, voi candida independent, tocmai pentru a nu înșela așteptările băcăuanilor care m-au susținut și mi-au cerut să intru în PLUS pentru o candidatură comună cu USR. Nu mi se poate reproșa candidatura independentă, eu am vrut în echipă, dar se pare că sunt alte interese”, a declarat Ghingheș.

În 2016, la 23 de ani, Cristian Ghingheș a obținut, ca independent, 13% din voturile pentru Consiliul Local Bacău și 7% din voturile pentru postul de primar.