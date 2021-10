Viziteu a rămas fără permis și a dat examen pentru a-l recupera. Primarul Bacăului a fost reclamat că ar fi intrat peste rând

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a susținut, marți, examenul pentru recuperarea permisului, după ce a fost lăsat pieton din cauza vitezei excesive. Conducerea Poliției Bacău a declanșat o verificare, după ce edilul a fost reclamat că ar fi intrat peste rând la examen.

„Da, am rămas temporar fără permis de conducere. Și astăzi am fost la examen pentru a-l recupera. Pentru prima dată de când am permis de conducere, în urmă cu aproximativ o lună, am fost oprit pe E85 pentru depășirea vitezei. Am rămas deci pieton, ca orice cetățean român care încalcă legislația rutieră”, a relatat, pe Facebook, primarul Viziteu.



„Prin urmare, astăzi ca orice om ajuns în această situație, m-am prezentat la sediul IPJ Bacău pentru a susține examenul. Nu am fost singur, ci alături de alți băcăuani aflați în aceeași situație ca și mine. Am vrut să aflați asta de la mine, pentru că sigur unii vor încerca să transforme acest caz în unul politic. Și nu este. Povestea e mult mai simplă: am greșit, am plătit pentru asta, mi-am învățat lecția și mergem mai departe”, a mai spus edilul.

Trecerea lui Stanciu Viziteu pe la Permise nu a trecut neobservată, edilul fiind reclamat de un cetățean că ar fi intrat peste rând în sala de examen.

„Am dat examenul la care am avut programare. Nu am așteptat rezultatul, aveam urgențe la Primărie”, a precizat primarul, pentru Ziarul de Bacău.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău s-au dispus măsuri de verificare în vederea clarificării tuturor aspectelor și în funcție de rezultat se va dispune în consecință”, a precizat Compartimentul Relații Publice al IPJ.

Vom reveni.