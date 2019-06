Viorel Hrebenciuc scapă de închisoare, în dosarul retrocedărilor, cu sprijinul unui judecător al Curții Constituționale

Viorel Hrebenciuc, fostul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, nu va mai ajunge la închisoare, după scandalul de corupţie legat de retrocedarea a zeci de mii de hectare de pădure, în Bacău, anunță protv.ro.

Fostul demnitar, care fusese condamnat în primă instanţă la doi ani cu executare, a fost salvat de şeful secţiei speciale de investigare a magistraţilor, pe care PSD l-a propulsat judecător la Curtea Constituţională.

Procurorul Gheorghe Stan a retras apelul declarat de DNA, în dosar, aşa că Hrebenciuc şi ceilalţi inculpaţi nu mai pot primi pedepse mai grele.

Printr-o mutare total neobișnuită, şeful secţiei speciale de investigare a magistraţilor a renunţat oficial la apelul declarat de DNA împotriva sentinţei date de prima instanţă în dosarul retrocedării controversate a zecilor de mii de hectare de păduri în favoarea prinţului Paltin Sturdza.

O afacere la care, susţin procurorii DNA, ar fi pus umărul, între alţii, şi Viorel Hrebenciuc. Însuşi procurorul general al României a solicitat ca procurorii anticorupţie să ceară pedepse mai aspre, mai ales că în cazul fostului lider social democrat ceruseră 12 ani de detenţie. Instanţa supremă a luat însă act că potrivit ordonanţei 7 promovată de fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader, şeful Secţiei Speciale ia decizia finală privind apelul, care în acest caz a fost retras.

Fostul lider social democrat are toate motivele să fie bucuros pentru că de miercuri scapă definitiv de riscul de a se întoarce după gratii. Chiar dacă ar fi condamnat definitiv pentru corupţie, pedeapsa dată de prima instanţă de doi ani ar fi definitivă. Or, pentru că are peste 60 de ani, poate scăpa cu doar o treime din pedeapsa: cele opt luni le-a ispăşit deja în arest preventiv şi arest la domiciliu.

Iar pentru fostul ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu, inculpat şi el în acelaşi dosar, procesul se încheie cu o achitare definitivă.

„Este o zi tristă pentru că procurorii au făcut mult rău”, spune Tudor Chiuariu, fost ministrul al Justiției.

Procesul va continua însă la instanţă de apel pentru că cei mai mulţi dintre inculpaţi, între ei şi Viorel Hrebenciuc, vor să ceară nu doar reducerea pedepselor, ci chiar achitarea. (sursa: protv.ro)