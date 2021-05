VIDEO: Ziua de 9 Mai, marcată în Pasul Oituz, pe traseul autostrăzii A13 Bacău-Brașov. Eurodeputatul Benea: „Moldova, izolată premeditat de guvernul PNL – USR!”

PSD Bacău a marcat tripla semnificație a zilei de 9 Mai în Pasul Oituz, zonă prin care va trece autostrada A13, Bacău – Onești – Brașov. Eurodeputatul Dragoș Benea a criticat din nou Guvernul PNL – USR, pentru că a refuzat să pună în PNRR finanțarea A13.

Ziua de 9 Mai are, pentru România, o triplă semnificație, ceea ce face această dată şi mai încărcată de simbolism, a menționat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău: Ziua Independenței de Stat (1877); încetarea celui de-al doilea Război Mondial (8/9 mai 1945); declarația ministrului francez de externe, Robert Schumann, care a lansat invitația pentru edificarea unei construcții europene al cărei membru este și România, începând din 2007.

În urmă cu un an, în mai 2020, Parlamentul European a aprobat Mecanismul European de Redresare si Reziliența – expresia coeziunii si solidaritatii unei Europe care si-a fixat ca obiectiv sa iasa mai intarita din pandemie, a amintit Dragoș Benea.

„Din pacate, guvernarile de dreapta – Orban (2020) & Citu/Ghinea/Drula (2021) – nu s-au ridicat la inaltimea acestei oportunitati si au ratat trenul iesirii din criza: au politizat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transformandu-l intr-o fumigena electorala. In campania PNL/USR a plouat cu miliarde euro; azi ploua cu justificari despre cum ni se taie aceste miliarde si se elimina capitole intregi din PNRR”, a afirmat europarlamentarul băcăuan:

Astazi m-am aflat impreuna cu colegii mei din PSD Bacau in zona pasului Oituz, pentru a marca atat semnificatia zilei, cat si locul prin trebuie sa treaca A13 Bacau – Onesti – Brasov, solutia conectării Moldovei cu Transilvania prin autostrada. Pentru ca de Ziua Europei nu am renuntat la acest obiectiv de capatai, fara de care noi nu concepem dezvoltarea regiunii noastre.

Suntem legitimi: reprezentam judetul Bacau care, in timpul guvernarii PSD (2017-2019), a beneficiat de investitii majore finantate cu fonduri UE: centura, aeroport, utilitati – apa/canalizare, dezvoltare rurala etc.

Suntem organizatia politica ce a adus in dezbatere publica subiectul autostrazii A13, inca din 2012, iar in 2019 am pus acest obiectiv pe plansa proiectantilor.

Daca guvernele Orban si Citu ar fi urmarit iesirea din criza, PNRR-ul trimis la Bruxelles ar fi fost un document serios, adecvat obiectivelor din Mecanismul European de Redresare si Rezilienta.

Revoltator si inacceptabil

Cu PNL/USR la guvernare, Moldova e condamnata la subdezvoltare – fara autostrada care s-o conecteze de restul tarii, finantata prin PNRR; abandonata si izolata premeditat de un guvern incompetent si nepriceput.

Guvernarea Citu/Ghinea/Drula a ratat PNRR-ul si oportunitatea redresarii si rezilientei, ca un elev-problema prins cu temele nefacute, care a indesat – la gramada – capete si cioturi de „autostrazi” pe care Comisia Europeana nu le va finanta niciodata.

– eurodeputatul Dragoș Benea