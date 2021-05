VIDEO: Soma va colecta selectiv deșeurile din Bacău și 22 de comune. Noul contract de salubrizare s-a semnat la Consiliul Județean

Băcăuanii vor trebui să ducă gunoiul la ghenă separat, în funcție de tipul deșeurilor pe care le aruncă. La rândul său, compania Soma SA va fi obligată să colecteze selectiv deșeurile. Noul contract de salubrizare în municipiul Bacău și 22 de comune din jur s-a semnat, joi, la Consiliul Județean.

„Îmi doresc să văd platformele de gunoi curate și să nu mai dea pe-afară deșeurile”, a declarat Valentin Ivancea, președinte al CJ și al ADIS (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare). Licitația pentru desemnarea operatorului de salubritate în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe trebuia începută încă din 2010/2011, însă „administrația Stavarache/PNL a preferat să rămână cantonată într-un contract foarte păgubos pentru băcăuani, dar avantajos pentru meschinele lor interese politice”, a precizat eurodeputatul Dragoș Benea, fost președinte al CJ și ADIS, pe Facebook.

La semnarea contractului au mai participat Cătălin Moise, director executiv ADIS, Constantin Șoșu, președinte Soma SA, alți membri ai conducerii ADIS și SOMA.

„Este un contract a cărui procedură de atribuire trebuia pornită încă de acum 10 ani, odată cu operaționalizarea celulei 1 (fosta groapă), în acord cu legislația în domeniu. Acest lucru nu s-a întâmplat. Din 2016, ADIS și-a asumat elaborarea documentației pentru lansarea procedurii de achiziție publică și readucerea contractului de salubrizare menționat în coperta legalității”, a mai spus Valentin Ivancea.

Prin noul contract de colectare și transport deșeuri, ADIS aliniază salubrizarea Bacăului și a celor 22 de comune la normele în vigoare: am convingerea că cetățenii vor înțelege că respectând mediul și colectând selectiv deșeurile vom contribui cu toții la eficientizarea serviciului de salubrizare și la scăderea poluării, prin diminuarea cantităților de gunoi depozitate în celula 2.

Prin noul contract, Soma SA nu va mai putea amenința cu întreruperea ridicării gunoiului, cum a făcut în 2019, a dat asigurări președintele Ivancea. De asemenea, cel puțin un an, Soma nu va putea cere modificarea tarifelor. În total, în cei 8 ani de valabilitate a contractului, Soma va încasa 128,6 milioane de lei.

– Se vor distribui peste 42.000 europubele pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere din locuințe (mun. Bacău plus 22 comune)

– Se vor amplasa 528 de eurocontainere de 1.100 litri pentru colectare deșeuri din zonele de blocuri/locuințe colective mun. Bacău

– Se vor amplasa peste 600 igloo-uri destinate colectării reciclabile din mun. Bacău, zonele de locuințe colective

– Vor fi distribuite 1.300 de containere și peste 5.000 de pubele pentru colectarea deșeurilor de la agenții economici și instituțiile publice din zona deservită de contract

– Vor fi amplasate 201 baterii de colectare a deșeurilor reciclabile în mun. Bacău.

Soma S.A. va declanșa în perioada următoare o campanie de informare a populației referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor și obligațiile pe care le au beneficiarii.

Zona deservită de operatorul de salubrizare este formată din municipiul Bacău și 22 comune: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fărăoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Eurodeputatul Dragoș Benea, fost președinte al CJ și ADIS, a făcut un istoric al contractelor de salubrizare din județ și a amintit că licitația finalizată acum printr-un contract a fost tărăgănată timp de zece ani.

Conducerea ADIS a semnat, astăzi, un contract de colectare și transport deșeuri pe care complicitățile rentabile ale celor de la conducerea Primăriei Bacău l-au întârziat 10 ani.

Licitația pentru desemnarea operatorului de salubritate în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe trebuia începută încă din 2010/2011, însă administrația Stavarache/PNL a preferat să rămână cantonată într-un contract foarte păgubos pentru băcăuani, dar avantajos pentru meschinele lor interese politice.

În perioada cât am condus Consiliul Județean, am fost acuzat de vrute și nevrute pe tema salubrizării și a deșeurilor în județ, doar pentru că am atras atenția că în Bacău și la Onești se petrec lucruri neortodoxe pe acest subiect. Neortodoxe, dar foarte profitabile pentru unii.

Rezultatul complicităților pe care le-am indicat se vede, astăzi, în cum arată celula 1 (fosta groapă de gunoi a Bacăului), bomba ecologică din coasta Bacăului unde – sub administrația PNL de la primărie (2004/2016) – s-au depozitat deșeuri neconform, cu două consecințe nefaste:

1. umplerea gropii înainte de termen și epuizarea capacității de depozitare;

2. auto-incendierea gropii în august 2017, când un oraș întreg a fost literalmente gazat.

ADIS a elaborat, începând cu 2016/2017, documentația pentru scoaterea la licitație a contractului și a lansat, în decembrie 2018, procedura competitivă pentru atribuirea serviciilor de colectare și transport deșeuri în Bacău și 22 de comune limitrofe, readucând în matca legalității și a cerințelor europene de protecție a mediului un contract păgubos pentru băcăuani și sănătatea lor.

Iată că, în cele din urmă, o firmă băcăuană poate câștiga, printr-o procedură competitivă, un contract de colectare/transport deșeuri fără a fi nevoie să adiționeze la nesfârșit un contract anterior, vechi de peste 15 ani, în conivență cu diverși edili ai Bacăului.

Închei prin a sublinia că eforturile administrației PSD se văd nu doar în acest contract de salubrizare, ci și în modul în care – începând din 2019 – Compania Regională de Apă Bacău a fost salvată de la colaps, rezultatul fiind semnarea, după o muncă asiduă, a aplicației cu finanțare europeană de 500 milioane euro pentru apă și canalizare în județul Bacău.

Am convingerea că echipele CRAB și ADIB vor implementa cu succes investițiile cuprinse în această aplicație, indiferent de viziunile „exotice” și „inovatoare” ale unora din prim-planul vieții politice băcăuane, chitiți mai degrabă să împiedice cu orice preț implementarea aplicației și absorbția de fonduri europene. În anii ce vor veni, aceste investiții vor conduce la rezolvarea problemei apei în majoritatea localităților din județ. La fel cum ADIS a rezolvat problema salubrizării în municipiul Bacău și comunele sale limitrofe.

– eurodeputatul Dragoș Benea