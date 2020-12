VIDEO! Scandal la Dămieneşti, după ce Primăria a tăiat mai mulți copaci din comună

Mai mulţi arbori aparent sănătoşi au fost puşi la pământ de autorităţile locale din Dămieneşti zilele trecute, lucru care a stârnit indignarea localnicilor şi chiar unii activişti de mediu au sărit să acuze primăria de o tăiere ilegală.

„Oamenii au fost puși de primar să „toaleteze” definitiv acești arbori seculari, deși mulți din acești arbori erau sănătoși și de dimensiuni monumentale. Arborii tăiați nu prezintă nici un marcaj silvic și nu s-a eliberat nici un act de punere în valoare (APV) pentru această tăiere. Cerem Gărzii Forestiere, Poliției Bacău și ITM Bacău să aplice măsurile legale raportate, printre altele, la prevederile art. 6, 60 și 109 din Codul silvic”, susțin cei de la ONG-ul Agent Green, care au și filmat momentul când copacii sunt tăiați în condiții periculoase, fiind gata să rupă cablurile electrice.

Primarul spune că totul e legal

„De fapt, noi am avut sesizări de la căminul de bătrâni de lângă acel aliniament că sunt un pericol şi plus că acolo au cuib foarte multe ciori. Din birou, credeam şi eu că este suficientă o toaletare, dar unii dintre arbori erau uscaţi, mâncaţi de carii. Eu am vorbit şi la ocolul silvic, am chemat un pădurar să ne asiste, un utilaj, am împrejmuit zona. Eu cred că am luat toate măsurile de siguranţă, dar văd că tot au apărut discuţii”, explică primarul comunei Dămieneşti, Vasilică Răileanu.

Acesta recunoaşte că din cei 6 arbori puşi la pământ poate unul ar fi putut fi salvat, dar nu s-ar mai fi potrivit noului amenajament. „Vom pune acolo arbuşti ornamentali de doi metri. Eu cred că va arăta frumos. Lemnul tăiat va fi donat căminului de bătrâni. Şi eu sunt iubitor al mediului, dar înainte de mediu pun viaţa oamenilor”, a mai spus primarul.

APM dă dreptate primarului

Edilul susţine că nu era nevoie de vreun aviz special pentru tăierea copacilor. Agenţia de Mediu Bacău susţine acelaşi lucru. „Fiecare primărie îşi gestionează singură întreţinerea spaţiilor verzi. Este nevoie de avize speciale doar dacă sunt arbori din specii protejate, precum nuci sau castani. Primăriile pot toaleta sau tăia copacii care sunt în pericol de prăbuşire sau care au paraziţi. Obligativitatea legală este de a nu reduce suprafaţa verde”, a declarat Maria Ionos, purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

Deşi dreptatea pare a fi de partea primăriei, totuşi, pe fir vor intra şi poliţia și Garda Forestieră, care a fost sesizată despre incident, urmând să ancheteze legalitatea demersului.

VIDEO (sursa Facebook – Agent Green)