VIDEO! Romii din Dărmănești nu par stingheriți de coronavirus. „Unde sunt autoritățile?”

Un localnic din orașul Dărmănești a făcut o filmare pe o stradă din localitate, în care se pot vedea grupuri mari de cetățeni de etnie romă, care stau la taclale sau se plimbă nestingheriți. Cel care a făcut postarea se întreabă unde sunt autoritățile.

Ora 15.30 strada Valea Uzului in plina pandemie, cu mii de cazuri de imbolnaviri si zeci de morți. Oare cetățenii de etnie rroma nu se supun tot legilor din România? Inteleg ca multi si cu drept de vot dar nici in halul asta. Intrebarea e unde sunt autoritățile, ca sa nu uitam ca in zona respectiva trebuia sa fie o patrulă de poliție pe o perioadă nedeterminată. Imi asum toate repercursiunile ulterioare. Nu se mai poate cu bătaia asta de joc.

Adrian T. – Facebook