VIDEO: Preot din Letea Veche, filmat în timp ce îşi agresează soţia. „Printr-o orbire de moment, am pierdut controlul”

Preotul Alexandru Palur, din comuna Letea Veche, județul Bacău, a fost filmat în timp ce își agresa soția chiar în fața Primăriei Bacău. În imagini se observă cum bărbatul o îmbrâncește pe femeie, în timp ce ea își ține copilul în brațe, transmite Antena 3.

După mai multe îmbrânceli în plină stradă, preotul își împinge soția în mașină. În videoclipul făcut public, se aud câțiva oameni care țipă la bărbat, în încercarea de a întrerupe disputa.

Imaginile cu preotul Alexandru Palur au fost făcute publice pe Facebook, iar protagonistul a publicat câteva explicații, în care își manifestă grija față de imaginea Bisericii.

„Recunosc că nu am niciun fel de scuză a modului în care am procedat, nu aș vrea să mai văd cum este denigrată imaginea Bisericii și a preoților din cauza mea. Aș vrea să mă credeți că nu este acesta genul meu de om, dar printr-o orbire de moment am pierdut controlul. În acest moment, soția este bine acasă alături de copil, situația s-a calmat din toate punctele de vedere și după ce am plecat din centru vă garantez că nu a mai urmat niciun fel de fapt violent. În viața omului se mai întâmplă ca încărcătura emoțională, stresul cotidian și oboseala să ia amploare din ambele părți și fără răbdarea de a rumega faptele luăm decizii pripite precum am luat și eu. Iar îndrăznesc să îmi cer iertare în fața tuturor și sper ca în timp să mă și iertați”, a scris preotul Alexandru Palur pe Facebook.

Femeia agresată nu a depus plângere penală, dar polițiștii de la IPJ Bacău s-au autosesizat ca urmare a imaginilor apărute pe Internet.