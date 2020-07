VIDEO: Pisică sălbatică, filmată într-o pădure a Ocolului Silvic Căiuți

Pisică sălbatică 🐈 surprinsă de o cameră de monitorizare amplasată într-o pădure 🌳 administrată de Ocolul Silvic Caiuti din cadrul Romsilva – Direcția Silvică Bacău, în cea mai înaltă zonă de pe suprafața administrată de acest ocol. 📷 Camera de monitorizare a fost amplasată cu ocazia demarării proiectului european LIFE Lynx pe care l-am mai prezentat în postările noastre anterioare, arătându-vă cum mai multe exemplare de râs din fondurile cinegetice gestionate de Romsilva🌲 au fost capturate și relocate în Munții Dinari și în sud-estul Munților Alpi, pentru salvarea de la dispariție a acestei specii. ‼️ Cușca capcană din imagine NU este activată, aceasta fiind folosită strict pentru proiectul menționat mai sus, sub atenta monitorizare a specialiștilor de la Romsilva și ACDB, parteneri în proiectul LIFE Lynx 🐾 . ℹ️ Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează noaptea şi foarte rar este văzut de oameni în mediul său natural. Felina poate să ajungă 70 de centimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri. La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Are un teritoriu de vânătoare de peste 300 de hectare şi se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.✨ Pădurile din România adăpostesc unele din cele mai mari populații de urs, lup, râs sau pisică sălbatică din întreaga Uniune Europeană.***** 🇬🇧 ℹ️ European Wild Cat is curious about a box trap which is meant for another feline – a lynx. The box trap is not active. The video was taken in a forest managed by Caiuti Forest District in Bacău county #Romania#DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Silvicultură #Silvic #Păduri #Pădure #Natură #Mediu #Forests #Forest #Forestry #Nature #Environment #wildcat #wildlife