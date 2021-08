VIDEO: Motociclist aruncat într-un copac, cu peste 100 de km/h, la Sascut. S-au înmulțit incidentele în care sunt implicate vehicule pe două roți

Un motociclist care circula cu peste 100 de km/h a fost aruncat într-un copac de pe marginea drumului de o şoferiţă care nu i-a dat prioritate, într-un accident filmat în Sascut, judeţul Bacău.

Motociclistul se deplasa pe DN 2, în zona localităţii Sascut, dinspre Bacău către Adjud, când, la un moment dat, o şoferiţă aflată la volanul unui BMW a ieşit dintr-o benzinărie.

Accidentul s-a produs duminică, 8 august 2021, în jurul orei 20.18, atunci când şoferiţa în vârstă de 52 de ani a ieşit din benzinărie şi a virat la stânga pe DN2, peste marcajul continuu.

Din spate, un motociclist în vârstă de 36 de ani, care circula cu viteză, nu a mai putut frâna şi chiar a încercat să treacă pe altă bandă de mers, însă şoferiţa a virat brusc în faţa sa şi l-a proiectat într-un copac de pe marginea drumului.

Impactul a fost susprins de camera de bord montată pe o maşină care se afla în spatele motociclistului, iar pe imagini se poate observa cum motocicleta era aruncată înapoi pe şosea, câţiva metri, după ce a lovit copacul.

La data de 08.08.2021, ora 20.18, pe DN2-E85 km. 241+950, in interiorul localitatii Sascut, un conducator de motociclu, de 36 de ani, care se deplasa pe sensul de mers Bacau-Adjud a fost acrosat de un auto marca BMW, condus de o femeie, de 52 de ani, care a iesit dintr-o statie peco, cu viraj la stanga, încălcând marcajul longitudinal continuu, neacordand prioritate motociclistului. In urma accidentului a rezultat ranirea conducatorul motociclului, care in prezent se afla internat”, se arată într-o informare a Poliţiei.

Pe numele şoferiţei, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

