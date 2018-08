VIDEO: Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, despre alternativa pentru drumul E 85, care face legătura între București și Moldova

E 85 este singurul drum de acces dinspre Capitală către Moldova. Problema traficului îngrozitor ar puta fi rezolvată prin realizarea autostrăzii sau drumului expres care fac parte din coridorul 9 paneuropean. Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a vorbit despre crearea unor fluxuri alternative, relatează DC News.

„Încă de la începutul primului meu mandat de deputat am lucrat pe noul Cod Rutier care nici astăzi nu a fost validat de Parlament, din păcate, am avut discuții cu domnul Diniță care conducea atunci Poliția Rutieră și am pus în discuție acest subiect. Foarte puțini dintre cei care folosesc acest drum conștientizează că acele jumătăți de bandă sunt, după lege, acostament, și acolo dacă găsești noaptea pe ceață sau iarna pe viscol un tractor sau un cetățean adormit și l-ai călcat, l-ai călcat în locul în care stătea în mod legal. Se petrec o mulțime de accidente în condiții nefericite pentru șoferi pentru că tot ceea ce lovesc vehicole staționate sau nesemnalizate pe acel segment de drum sunt din culpa conducătorului auto.(…) Am avut această discuție cu domnul Diniță să facem acest lucru și mi-a spus că din perspectiva evaluării pe care le avea poliția sau pe care le avea dumnealui atunci, nu susține ideea de a se crea aceste fluxuri alternative. (…) Ar putea fi făcut acest lucru măcar pe sectoarele pe care se toarnă asfalt nou și am putea face un marcaj nou fără a genera echivoc”, a declarat ministrul Transporturilor.

Proiectul pentru legătura cu Moldova

Lucian Șova a dezvăluit în ce stadiu de află lucrările pentru drumul care va fi alternativă pentru E 85. „Există coridorul 9 pe care avem finanțare europeană, drum expres chiar de mare vitează, au fost scoase la licitație studii de fezabilitate și proiectare pentru segmentele Ploiești-Buzău, Buzău-Foccșani, Foccșani-Bacău, Bacău-Pașcani, în paralel cu acest drum, în afara localităților. Dacă iese din studiul de fezabilitate autostradă, va fi autostradă. În proiecția companiei Egis, care a făcut proiectul de masterplan, reieșea din studii că ar fi trebuit să fie autostradă, a fost recalibrat în anii trecuți ca fiind drum expres. Avem declarați câștigătorii pentru studiul de fezabilitate și proiectare. Sigur că parcurgem o etapă de contestații acum, dar și aici condiționalitatea impusă de noua reglementare cu privire la cauționarea oricărei contestații cu 2% din valoarea ofertată poate că va mai stinge din elanul contestatarilor de profesie. La sfârșitul anului viitor vom avea și proiect tehnic pentru aceste segmente de drum astfel încât să scoatem la licitația construcția a unei autostrăzi sau a unui drum expres”, a mai spus ministrul.



