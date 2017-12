VIDEO. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe: Autostrada Moldova – Transilvania înseamnă Iași – Bacău – Braşov

„Facem autostradă Iaşi – Bacău – Oneşti – Valea Oituzului – Braşov. Este un traseu mult mai uşor de realizat“, a spus Felix Stroe în cadrul şedinţei Comisiei de buget a Parlamentului, citat de Ziarul de Iași.



Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a lămurit viziunea sa despre proiectul autostrăzii Iaşi – Târgu Mureş. Stroe a recunoscut ieri tranşant: autostrada Moldova – Transilvania înseamnă Bacău – Braşov. „Este mai mai uşor şi mai ieftin să o facem“, a spus ministrul.

Declaraţia a fost făcută în cadrul şedinţei Comisiei de buget a Parlamentului, Stroe fiind interpelat de deputatul ieşean Cosette Chichirău pe această temă.

„Autostrada care să lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. În ceea ce priveşte legătura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastră e următoarea. Pentru că este mai ieftin, este mai uşor de făcut şi trebuie făcută odată, oamenii ăia au aşteptări foarte mari. Și vom proceda aşa. Facem autostradă Iaşi – Bacău – Oneşti – Valea Oituzului – Braşov. Este un traseu mult mai uşor de realizat“, a spus Felix Stroe.



El a susţinut că există deja discuţii avansate cu instituţii precum Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru asigurarea finanţării.

„De la toate cele trei instituţii financiar-bancare am primit sprijin. Vom respecta regulile de achiziţie ale acestor instituţii, mai avem de clarificat un singur aspect, cu doamna comisar pentru dezvoltare, ca aceste finanţări pentru proiectul Moldova – Braşov să fie decontate ulterior din fonduri europene nerambursabile. Eu cred că este o veste bună pentru cetăţenii Moldovei“, a continuat Stroe.

La acest moment a fost întrerupt de Cosette Chichirău: „Noi nu vrem să mergem la Braşov, îmi pare rău, vrem să mergem la Berlin. Berlinul e problema noastră, nu Braşovul. De ce ne duceţi la Braşov? Eu v-am întrebat despre Iaşi – Târgu Mureş“, a spus Chichirău. În replică, Stroe a spus că „Iaşi – Tg. Mureş este Iaşi – Bacău – Oneşti – Braşov – Târgu Mureş“.

„Nu am vrut să spun că am abandonat proiectul la care dânsa se referă şi care ar fi o crimă dacă ar fi abandonat. Dar, am zis să demarăm această… să nu stăm totuşi să aşteptăm, acolo sunt şi nişte probleme legate de proiectare, de studiul de fezabilitate, DNA a ridicat nişte dosare şi s-a oprit, deocamdată, proiectarea pe un anumit tronson“, a precizat minustrul Stroe. (integral, în Ziarul de Iași)





