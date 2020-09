VIDEO – Ionel Palăr: Am votat cu gândul la cei peste 200.000 de băcăuani aflați departe de casă

În urmă cu câteva minute, a votat la Liceul Economic din Bacău Ionel Palăr, candidatul PNL – USR-PLUS la președinția Consiliului Județean.

El i-a îndemnat pe băcăuani să meargă la vot și a vorbit despre cei nevoiți să plece din țară:

Am votat cu speranța și încrederea că de mâine județul Bacău va păși pe un nou drum. Am votat cu gândul la tinerii care învață sau lucrează în București, Cluj sau Oradea. Am votat cu gândul la cei peste 200.000 de băcăuani aflați departe de casă, în Italia, Spania, sau prin alte colțuri ale lumii. Știu că mulți dintre ei ar vota, dacă s-ar putea.

Dar aici, acasă, votăm și pentru ei. Cu credința că lucrurile se vor așeza, tihnit, liniștit, așa cum este normal. Fără aroganța și disprețul cu care județul Bacău este condus de 30 de ani. Am votat, iar îndemnul meu este sincer: nu stați în casă, votați și dumnevoastră. Dați viitorului 10 minute.

Ionel Palăr, candidatul alianței PNL – USR-PLUS, la președinția Consiliului Județean Bacău