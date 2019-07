VIDEO! Inundații și tavan prăbușit la Arena Mall din Bacău, în urma furtunii. O femeie a fost rănită – UPDATE

UPDATE: Arena Mall Bacău a dat publicității un scurt comunicat referitor la problemele cauzate de ploaia de miercuri:

Ca urmare a ploii torentiale ce a avut loc in Bacau, la data de 03.07.2019, in jurul orelor 13:00, reteaua de canalizare a cedat si astfel o parte din tavanul fals a cazut.

Din fericire, clientii aflati in centrul comercial nu au avut de suferit, datorita serviciilor si personalului din magazine, care a reactionat prompt si astfel am reusit ca, intr-un interval relativ scurt, sa reintram in normal cu activitatea Arena Mall.

Astfel, reprezentantii Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta al Arena Mall au intervenit imediat cu motopompa si au scos apa din mall intr-un timp scurt.

Ne dorim ca astfel de evenimente sa nu se repete si suntem permanent pregatiti pentru a asigura siguranta clientilor din Arena Mall.