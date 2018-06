VIDEO Furtună de proporții în Bacău. DN2F a fost deblocat – UPDATE

UPDATE 16:00: Începând cu ora 15:50, s-a reluat pe ambele sensuri circulația în zona podului de la Străminoasa.



UPDATE: Pe DN 2F, sat Străminoasa, comuna Plopana, la limita cu județul Vaslui, traficul este blocat din cauza apei și aluviunilor de pe partea carosabilă. Circulația este deviată pe DJ 241 A – Podu Turcului – DN11A – către Bîrlad. A fost luată legătura cu IPJ Vaslui pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

La fața locului, pentru supravegherea zonei și pentru intervenție, se află reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Bacău, Drumuri Naționale-Secția Bacău.

În acest moment, nu mai plouă, Prefectura Bacău informează că nivelul apelor e în scădere.

VIDEO:

Știrea inițială:

O furtună de proporții a lovit județul Bacău azi-noapte. In urma precipitatiilor abundente, o portiune de cca. 100 m din DN 11A, in zona localitatii Radeana, comuna Stefan cel Mare, a fost blocata de apa cu aluviuni de pe versanti, incepand cu ora 23:20. Au fost surprinse de apa 3 autoturisme, 1 tir si o camioneta, pasagerii fiind preluati de echipaje ISU si transportanti in zone de siguranta (4 adulti si un copil de 3 ani). S-a intervenit cu 4 ASAS, 1 Autocamion, 4 motopompe si o barca, 4 ofiteri si 23 de subofiteri. Incepand cu ora 03:20 s-a reluat circulatia pe un singur sens de mers. Interventia a fost condusa de inspectorul sef al ISUj Bacau. De asemenea, probleme au fost și pe E85, în zona Răcăciuni, unde drumul a fost blocat o perioadă de copaci și aluviuni, circulându-se pe un singur fir.

Dimineață la ora 06:00 mai multe localități erau fără curent electric. Letea Veche, Poiana Negustorului, Cociu, Putredeni, Stanisesti, Slobozia, Dumbrava, Poieni, Tiganesti, Lichitiseni, Rachitisu. 82 de posturi de transformare erau nealimentate, peste 5000 de consumatori fiind afectați. Se efectueaza manevre pentru depistarea defectelor și alimentarea consumatorilor.