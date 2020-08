VIDEO-FOTO: Umbrărescu și Ivancea, pe șantierul de la Aeroportul Bacău. „Mobilizare exemplară a constructorului, zi și noapte!”

Palăr&Viziteu‼️ Priviți și aflați cum construim pentru Bacău‼️📌 Voi nu sunteți în stare să inaugurați ce noi deja am construit!📌 Centura de vest a Bacăului, de exemplu!📌 PSD a proiectat, Umbrărescu a construit!📌 PNL/USR, Palăr&Viziteu nu ne lasă să circulăm. ✈️ Eu, Lucian Șova am semnat contractele pe fonduri europene pentru reconstrucția Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău.Lucrările sunt în toi și se derulează în ritm accelerat.Priviți, ca să înțelegeți ce înseamnă să construiești cu adevărat. Noi am dovedit că se poate‼️