VIDEO: Deputatul Mircea Fechet este noul președinte al organizației județene PNL Bacău

Deputatul Mircea Fechet a fost ales, duminică, președinte al organizației județene PNL Bacău. Fostul ministru al Mediului a obținut 468 de voturi, după ce Viorel Miron, primarul din Comănești, și senatorul Daniel Fenechiu s-au retras din cursă. La întâlnirea Comitetului de Coordonare Județean al Partidului Național Liberal Filiala Bacău a participat Ludovic Orban, președintele PNL, aflat în campanie internă în vederea congresului din septembrie.

În functiile de prim-vicepreședinți au fost aleși primarul Viorel Miron și fostul senator Viorel Ilie. Vicepreședinți sunt subprefectul Tudorița Lungu, Gheorghe Baciu (primarul din Slănic Moldova), Constantin Toma (primarul din Dărmănești), Marcel Nechita (consilier județean) și Liviu Miroșeanu (viceprimar și președinte al municipalei PNL Bacău).

„Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor astăzi pentru a fi ales președinte al organizației județene PNL Bacău! Cele 468 de voturi mă onorează, mă responsabilizează și mă bucură. De 20 de ani de când sunt în PNL, am descoperit un partid care știe să valorifice experiența membrilor săi, dar promovează și tinerii în politică. Pentru mine, PNL e locul unde gândim după principii liberale, dar unde fiecare are dreptul la o opinie și unde putem discuta liber orice subiect. PNL Bacău e organizația căreia i-am dedicat ani întregi de muncă și de implicare, pentru că am crezut și cred în potențialul său de a schimba în bine județul nostru”, a declarat deputatul Fechet, după vot.

Îmi propun în continuare să fim aceeași echipă unită, care am fost și până acum și să luptăm împreună pentru un Bacău dezvoltat, cu investiții și cu noi locuri de muncă bine plătite. Vreau ca primarii liberali să aibă parte de toată susținerea pentru a putea implementa cele mai importante proiecte de care comunitățile au nevoie – drumuri reabilitate, utilități, școli și spitale moderne. În 2024, îmi doresc ca organizația noastră să fie și mai puternică și să aibă cele mai bune rezultate. Modelul de politică pe care mi-l doresc este acela de a asculta nevoile reale ale cetățenilor și de a ne respecta promisiunile făcute acestora. Sunt încrezător că, alături de echipa pe care mi-am ales-o și alături de toți membrii care doresc să se implice, putem deveni una dintre cele mai importante organizații liberale din țară. – deputat Mircea Fechet, președintele PNL Bacău

