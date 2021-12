VIDEO! Deputatul Cristian Ichim și-a prezentat raportul de activitate, după un an de mandat

Deputatul băcăuan USR PLUS Cristian Ichim și-a prezentat, într-un mod inedit, raportul de activitate după un an de mandat. Acesta a realizat un video cu principalele contribuții ale sale în calitate de parlamentar băcăuan.

Zilele acestea se împlinește un an de când am fost ales deputat în Parlamentul României, din partea USR PLUS. În continuare, vă prezint Raportul ce cuprinde sinteza activităților desfășurate atât în Parlament, cât și în teritoriu de-a lungul acestui an.

a menționat deputatul Cristian Ichim