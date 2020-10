VIDEO: Centura Bacăului – Cum arată podul peste Bistrița

Un observator al realizării Centurii Bacăului a publicat noi imagini cu podul peste râul Bistrița. Acesta este construit la nivel de autostradă, fiind amplasat pe segmentul variantei ocolitoare ce va face parte din Autostrada A7 Moldova (Ploiești – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret).

Podul începe de la km 3+126 al brațului estic și traversează râul și lunca Bistriței sub un unghi de 45 de grade. Lăţimea părţii carosabile este 12.00 m pe fiecare cale şi nu are trotuare. Lungimea podului este de 1,2 kilometri. Podul este dublu, cu două fire, și are nu mai puțin de 31 de deschideri.

S-a finalizat suprabetonarea podului, dar și montarea unui alt pod, metalic, ce va supratraversa canalul Bistrița.

Imagini cu montarea tăblierului metalic peste canalul Bistrița:

Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018, după un an de licitație, iar lucrările efective au început în martie 2019. Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens).

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține Spedition UMB si Tehnostrade, companiile care construiesc varianta ocolitoare a Bacăului, a anunțat, în septembrie, că în circa două luni ar putea finaliza lucrările.

Brațul de vest al Centurii Bacăului a fost deja dat în exploatare.