VIDEO: Bilanțul lui Valentin Ivancea, la un an de mandat în fruntea Consiliului Județean Bacău

Valentin Ivancea a publicat un bilanț al activității în anul trecut de la alegerea în funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău.

Nu mă declar partizanul bilanțurilor festive, dar pentru că a trecut un an de mandat am considerat utilă o „dare de seamă” în format video, prin intermediul căreia am încercat să jalonez cele mai importante investiții și inițiative derulate de Consiliul Județean Bacău, împărțite în 4 domenii majore de intervenție: Infrastructură, Sănătate, Mediu (Apă/Utilități) și Digitalizare.

La capitolul INFRASTRUCTURĂ, veți regăsi evidențiate lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene, între care o mențiune specială aș face pentru așa-numita „Autostradă a Estului” – axa Podu Turcului – Dămienești, de 95 km lungime, finanțată cu fonduri europene în valoare de 41 milioane euro.

De asemenea, nu am trecut cu vederea echipamentele și utilajele de intervenție achiziționate, tot cu finanțare europeană, pentru Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău și care vor contribui, fără îndoială, la creșterea siguranței pe aeroport.

SĂNĂTATEA, unul din pilonii mandatului meu de președinte al CJ, a beneficiat de investiții substanțiale, concretizate – între altele – în extinderea UPU și construirea Heliportului, cu fonduri UE, la Spitalul Județean de Urgență, precum și extinderea secției Radioterapie și achiziționarea celui de-al doilea accelerator de particule care, odată dat în folosință, va permite dublarea numărului de cazuri oncologice tratate la SJU Bacău.

N-am omis nici parteneriatele medicale încheiate cu spitalele Onești, Moinești și Buhuși, prin care CJ sprijină sau cofinanțează investiții care conduc la modernizarea respectivelor unități sanitare și la creșterea rezilienței sistemului medical băcăuan.

Cea mai importantă realizare în domeniul MEDIULUI o reprezintă semnarea contractului de finanțare de peste 470 milioane euro, prin care vom realiza investiții în 41 de comunități din județul Bacău în sistemele de apă și canalizare, tratarea apelor uzate și mai buna gestionare a acestei resurse neprețuite.

Suntem în curs de finalizare a stației de demanganizare și a reabilitării celor 93 de puțuri de captare prin care vom reuși să oferim municipiului Bacău o sursă alternativă de alimentare cu apă, vitală în situația producerii de avarii pe aducțiunea de la Valea Uzului. Totodată, am recepționat de curând stația de tratare a apei Cărăboaia, de serviciile căreia vor beneficia peste 200.000 de locuitori din comunitățile de pe Valea Trotușului.

Ultimul domeniu de intervenție, dar nu mai puțin important, cel al DIGITALIZĂRII: am implementat proiectul cu finanțare europeană „Bacău – Smart County” și am dezvoltat un nou portal on-line al județului, mult mai prietenos cu utilizatorii care acum pot să urmărească, în timp real, „mersul” petițiilor și solicitărilor administrative înaintate către CJ.

În contextul transformării digitale prin care trecem, care va avea un impact profund și de durată asupra lumii noastre, am înființat la nivelul CJ un Serviciu distinct de digitalizare și tranziție verde, care va gestiona consecințele cauzate de schimbările de amploare pe care le-am menționat și va înainta soluții care să ne ridice la înălțimea tuturor acestor provocări.

Sumara trecere în revistă, succintă dar orientată către lucruri concrete, nu scoate în evidență travaliul din spatele acestor proiecte și investiții, care nu se puteau implementa sau materializa fără aportul colegilor mei din conducerea CJ și din aparatul tehnic de specialitate. Chiar dacă poate nu apar în bilanțul video asociat postării mele, realizările pe care le-am scos în evidență le aparțin în egală măsură. Le mulțumesc și pe această cale!

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău