Viceprimarul Miroșeanu propune ca taxa pentru parcările rezidențiale să fie de 7,5 lei pe lună

Viceprimarul Liviu Miroșeanu a anunțat că a finalizat regulamentul pentru parcările din municipiul Bacău și a ajuns și la un tarif pentru locul de parcare în oraș.

Am finalizat Regulamentul privind regimul închirierii locurilor de parcare rezidențiale și l-am depus pentru a fi discutat și votat în Consiliului Local. Am traversat o perioadă lungă, în care documentul s-a aflat în procedură de transparență decizională, timp în care am stat de vorbă cu sute de băcăuani. Iar marea majoritate a observațiilor și propunerilor pe care le-am primit se regăsesc în actualul regulament.

În ceea ce privește taxa lunară pentru un loc de parcare rezidențial, propunerea mea, în calitate de viceprimar și președinte al comisiei care s-a ocupat de întreaga procedură, este ca aceasta să fie 7,5 lei/lună. Am înaintat această propunere Consiliului Local, valabilă până la sfârșitul acestui an, urmând ca, de la 1 ianuarie 2022, taxa să fie stabilită de către consilieri.

Am ținut cont de propunerile obiective, pertinente, exprimate într-o manieră onestă, deloc populistă. Personal, nu-mi doresc ca acest regulament să devină o minge de ping-pong între diverse persoane și entități, interesate mai degrabă de câștiguri electorale, de imagine. Îmi doresc ca acest regulament să fie discutat și adoptat, astfel încât să avem un cadru legal de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, dar și pârghiile și fondurile necesare pentru a amenaja noi locuri de parcare.

declară viceprimarul Liviu Miroșeanu