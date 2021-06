Viceprimarul Cristian Ghingheș și-a anunțat candidatura pentru șefia municipalei USR PLUS. „Trebuie să ne deschidem, nu să cartelizăm partidul”

Viceprimarul Cristian Ghingheș și-a anunțat candidatura pentru șefia organizației USR PLUS Bacău, în cadrul alegerilor interne ce vor avea loc la sfârșitul săptămânii. Actualul președinte al organizației municipale PLUS și-a prezentat obiectivele pe care le urmărește, punând accent pe unitatea dintre cele două formațiuni care au fuzionat.

Dacă e ceva ceea ce prin excelență am reușit să facem la alegerile locale ca să reușim a fost faptul că am fost uniți și că am urmat un ideal comun. Pentru că unitatea, valorile și idealurile pentru care ne-am implicat, am luptat și am candidat împreună să nu fie date uitării, am decis să candidez pentru conducerea filialei municipale și îmi propun ca alături de mine să am o echipă comună, mixtă (atât cu membri ex-USR, cât și cu membri ex-PLUS), pusă pe treabă și mai puțin pe harță și intrigi care nu ne vor duce nicăieri.

susține Cristian Ghingheș