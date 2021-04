Viceprimarii Miroșeanu și Ghingheș, nemulțumiți de schimbările votate de opoziție în bugetul Bacăului

Viceprimarii Liviu Miroșeanu (PNL) și Cristian Ghingheș (PLUS) au criticat modificările aduse bugetului Bacăului de partidele din opoziție. Cei doi au calificat drept „iresponsabile” amendamentele votate de cei 12 consilieri locali ai PSD și ai restului formațiunilor de opoziție, din Consiliul Local. Totuși, viceprimarii au subliniat și câteva alocări fonduri, prinse în bugetul pe 2021, care sunt necesare.

„Decizie iresponsabilă a consilierilor PSD și ai opoziției, la aprobarea proiectului de buget al municipiului Bacău, pentru anul 2021. Într-un dispreț total față de nevoile reale privind lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din oraș, aceștia au votat diminuarea cu 70% a cheltuielilor necesare la acest capitol. Sumele alocate sunt mai mici de 3 milioane de lei, în vreme ce nevoile reale sunt estimate la peste 15 milioane de lei, iar proiectul de buget prevedea acordarea a minim 9 milioane de lei”, afirmă Liviu Miroșeanu, într-un comunicat de presă.

În aceste condiții, Primăria Bacău va fi în imposibilitatea de a-și duce la îndeplinire planul de modernizare a infrastructurii rutiere, este de părere primarul PNL.

El este totuși mulțumit, pentru că au „trecut” toate amendamentele PNL la proiectul de buget. Se va relua Gala Învățământului Băcăuan, se vor înființa două Centre Medicale de Permanență, în cartierele Ștefan cel Mare și Alecu Russo, unde va fi acordată asistență medicală pe timpul nopții și în zilele de week-end, iar pe podul de la Narcisa se vor monta panouri fonoabsorbante, similare celor de la podul Mărgineni.

„De asemenea, tot la inițiativa PNL, se vor construi două centre pentru seniori, de tipul Club 60 plus, și se va înființa un centru integrat Ambulanță – SMURD. Toate amendamentele PNL votate în plenul Consiliului Local Bacău au fost formulate în urma consultărilor cu băcăuanii”, precizează viceprimarul Liviu Miroșeanu.

„Un buget al populismelor”

Pe blogul personal, viceprimarul Cristian Ghingheș scrie că are dubii de legalitate referitoare la amendamentele opoziției. Potrivit edilului, au fost tăiate fonduri pentru platformele subterane de colectare selectivă a deșeurilor în cartiere; modernizarea și extinderea parcurilor Cancicov, Catedralei și Gherăiești; 7 din cele 11 milioane propuse inițial pentru reparațiile străzilor șamd.

„Sub pretextul că subcapitolul «alte cheltuieli» ascundea plăți și angajamente neconoscute și misterioase, când de fapt nu au avut curiozitatea să întrebe ce este prins acolo, «cei 12» au reușit să taie banii alocați pentru centrele de vaccinare, pază, dar și pentru consumabilele necesare în mai multe domenii locale”, afirmă Ghingheș.

El cataloghează drept populistă alocarea de bani, votată de opoziție, pentru ajutoare sociale majorate, tichete de alimente pentru pensionari, o primă de naștere de 2.000 de lei pentru fiecare nou-născut băcăuan, blocul de locuințe sociale de pe str. Orizontului, ajutoare pentru culte etc.

Viceprimarul PLUS consideră că singurul lucru pozitiv este că s-au alocat bani în plus pentru bursele elevilor. „Oricum ar fi fost asigurați la nivelul administrației, însă nu am putut susține această propunere binevenită din cauza amestecării ei, în același mega-amendament, cu populismele menționate mai sus. Totuși, subliniez: bursele elevilor trebuie plătite conform criteriilor aprobate la nivel național și respectând HCL 10/2021, propus și stabilit la începutul anului”, afirmă Ghingheș.