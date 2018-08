Vânzare apartament 3 camere în Onești, din patrimoniul debitorului Adnana & Razvan SRL

Tribunalul Bacau, dosar nr. 1629/110/2012* Nr. 1275 / 1069 /20.08.2018

Debitor: SC Adnana&Razvan SRL, În faliment/Bankruptcy/En faillite

Lichidator judiciar: Solvens SPRL

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1629/110/2012* aflat pe rolul Tribunalului Bacau, anunţă vânzare prin licitaţie de oferte cu supraofertare în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 a bunului imobil din patrimoniul debitorului Adnana & Razvan SRL, constand in apartament cu 3 camere situat in loc. Onesti, str. Buciumului, bl.13, sc. B, et.1, ap.3, jud. Bacau inscris in CF nr. 60663 a orasului Onesti.

Preţul de pornire pentru vânzarea prin licitaţie de oferte cu supraofertare este de 23.000 euro, oferit de dna. Subtirelu Iolanda si aprobat de către adunarea creditorilor in data de 20.08.2018.

Pasul de supraofertare este de 10% din preţul de pornire al vânzării.

Ofertanţii vor depune supraofertele până cel mai târziu pe data de 21.09.2018, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din loc. Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr.65/sc.A, ap.6, jud. Bacau, în care se vor consemna preţul oferit şi termenul de plată, licitaţia de supraoferte urmând a se desfăşura în acelaşi loc la data de 21.09.2018, ora 1400.

Preţul oferit nu poate fi mai mic decât preţul de pornire al licitaţiei de oferte, respectiv suma de 23.000 euro, plus un pas de supraofertare, respectiv suma de 2.300 euro, fără TVA. , respectiv suma totala de 25.300 euro fara TVA, suma platibila in lei la cursul BNR din data platii.

Ofertele vor fi însoţite de dovada achitării taxei de participare la licitaţia de supraoferte în procent de 3 % din pretul de pornire al licitatiei, a garanţiei de participare în procent de 20% din preţul de pornire al licitaţiei de supraoferte şi a caietului de sarcini în valoare de 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţia de supraoferte, iar pentru persoanele fizice buletinul sau cartea de identitate.

În situaţia în care nu va exista nici o supraofertă, bunurile vor fi adjudecate în favoarea ofertantului a cărui ofertă a fost aprobată de adunarea creditorilor, dacă acesta va îndeplini condiţiile, respectiv a achitat taxa de participare la licitaţia de supraoferte, caietul de sarcini şi a consemnat în contul debitorului garanţia (cauţiunea).

Neplata bunurilor la termenul stabilit, duce la pierderea garanţiei de participare, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul cumpărătorului.

Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, trebuie să înştiinţeze despre aceasta lichidatorii judiciari, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar din loc. Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr.65/sc.A, ap.6, jud. Bacau sau la telefoanele 0744609310/0731337748.

Lichidator judiciar,

SOLVENS SPRL

