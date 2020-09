Valerian Vreme: Am votat pentru „Bacăul Puternic”

Valerian Vreme, candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru președinția Consiliului Județean Bacău, a votat la Onești.

Vreme i-a îndemnat pe locuitorii județului să iasă la vot și a precizat că a votat pentru un sistem de sănătate destinat tuturor, educație performantă li respect:

Astăzi am votat pentru Bacăul Puternic, un program gândit pentru băcăuani. Am votat pentru un sistem de sănătate de care să beneficieze fiecare locuitor al județului nostru, din orice comună, am votat pentru tineri și educație performantă, pentru respect și sprijin acordat seniorilor.

Vă îndemn și pe dumneavoastră, dragi băcăuani, să mergeți și să votați! Pentru dumneavoastră, pentru localitățile în care trăiți, pentru județul nostru.

Valerian Vreme, candidatul PMP pentru președinția Consiliului Județean Bacău.