Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean: „Am votat pentru un Parlament capabil și profesionist!”

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, a votat la Secția nr. 114, la Liceul Sportiv din municipiul Bacău.

După ce și-a exprimat opțiunea, Ivancea i-a îndemnat pe băcăuani să voteze „soluția, nu problema”:

Am votat așa cum am făcut-o în fiecare scrutin, de când am acest drept!

Am votat pentru a face treaba, pentru a ajuta la greu și pentru un Parlament capabil și profesionist, care sa vina cu soluții concrete pentru proiectele județului Bacău.

Vă invit şi pe dumneavoastră să votați soluția, nu problema, iar în aceste vremuri grele să vă oferiți încrederea oamenilor care au dovedit că se poate şi care, sunt sigur, vor lupta – până la capăt – în Parlament pentru proiectele Bacăului!

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău