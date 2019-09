Valentin Ivancea, la locul avariei. Ce spune noul prefect al județului despre Rezerva de apă a Bacăului

Proaspăt numit în funcție de prefect, Valentin Ivancea s-a deplasat la locul unde s-a produsa avaria la concta de apă care alimentează Bacăul.



„Mandatul meu de prefect incepe cu o provocare, insa ne asumam functii publice pentru a rezolva problemele cetatenilor. Cea mai importanta aglomerare urbana a judetului Bacau se confrunta cu o noua criza a apei, dupa cele din anii precedenti. Este o situatie pe care Institutia Prefectului o urmareste indeaproape, cu atat mai mult cu cat Guvernul Romaniei pe care il reprezint in teritoriu finanteaza, la nivelul municipiului Bacău, construirea Rezervei de apa, proiect aflat in curs de implementare”, a notat, pe Facebook, prefectul.



„Impreuna cu directorul tehnic al Companiei Regionale de Apa Bacau m-am deplasat la locul avariei pentru o prima evaluare a situatiei de la fata locului. Am incredere ca echipele de intervenție ale CRAB vor remedia, in regim de urgenta, avaria descoperita la aductiunea de apa”, a mai precizat Valentin Ivancea.

