Val de plângeri către Fan Courier Bacău! Întârzieri chiar și de două săptămâni și clienți chemați la sediu să-și ridice coletele

Serviciile Fan Courier Bacău au dezamăgit mai mulți clienți în perioada sărbătorilor. Pe adresa redacției au sosit mai multe plângeri, la fel și pe internet și rețelele de socializare. Unii se plâng că le-au sosit coletele de Crăciun abia în noul an, iar mai mulți susțin că în loc să le primească la domiciliu, așa cum prevede serviciul, au fost chemați la sediul Fan Courier Bacău să le ridice și au stat la cozi mari.

„Vă informez că am primit mesaj de la Fan Courier să mă duc să îmi ridic coletul de la sediul lor din Izvoare. Nu mi se pare normal, am plătit 25 de lei taxă de transport ca să vină acasă pachetul. Acum am dat bani și pe taxi și am pierdut 20 de minute la coadă, pentru că era foarte multă lume chemată să ridice coletul. Vă rog dacă puteți să faceți cunoscut cazul, pentru că cei de la Fan nu răspund deloc la sesizări. Am întrebat angajații și mi-au spus că ei nu știu ce fac șoferii și că nu pot da detalii „, ne-a scris un alt cititor, care ne-a trimis și o poză cu oamenii veniți la sediul Fan Curier Bacău să-și ridice coletele.

„Coletul meu, conform AWB, a plecat din București pe 17 decembrie și a venit abia azi, pe 3 ianuarie. Chiar comandasem ceva pentru Crăciun și am zis să o iau din timp. Am făcut mai multe sesizări și nu am primit răspuns. Azi (3 ianuarie, n.r.) am primit mesaj că a ajuns coletul. E o bătaie de joc. Deja am făcut plângere la Protecția Consumatorului”, ne-a transmis pe adresa redacției Gabriel M.

De altfel, foarte multe plângeri au sosit pe pagina de Google a Fan Courier Bacău în perioada sărbătorilor.

Fan Curier Bacău nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Acesta va fi publicat în cazul în care ne va fi transmis.