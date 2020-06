USR rămâne fără candidat la Onești! Florentin Iftime, mâna dreapta a deputatului Viziteu, a picat la Comisia de Integritate, după ce s-a descoperit că e „traseist”

USR Bacău rămâne fără candidat la Primăria Onești, după ce Biroul Politic Național al Alianței USR + PLUS ar fi invalidat candidatura lui Florentin Iftime. „Mâna dreaptă” a deputatului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele USR Bacău, este acuzat că ar fi mințit în adeziunea sa la partid și ar fi omis să menționeze colaborarea cu PSD și PNL.

Florentin Iftime, în mijloc, între Dan Barna și Lucian Stanciu Viziteu

Florentin Iftime a fost desemnat recent de USR drept candidat la Primăria Onești. Surse din partid susțin că Iftime este mâna dreaptă a președintelui USR Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Aventura sa de candidat s-a încheiat însă destul de repede, după ce s-a aflat că este un traseist politic.

Iftime: „Am fost susținut de toate partidele politice, inclusiv PSD!”

Iftime a fost consilier local PNL în comuna Bârsănești, candidând în 2012 la funcția de primar al comunei, iar mai apoi a fost susținut de PSD pe vremea când a fost primar interimar al localității, fapt recunoscut de candidatul USR.

„Eu am depus adeziunea în august 2016 și am fost acceptat în USR în februarie 2019. Vă dați seama că am fost verificat. Am undă verde de candidatură de la USR, nu și de la alianță, la nivel național. De fapt, nici un candidat al alianței nu este ferm. Într-adevăr, am mai făcut politică. Am fost consilier local la Bârsănești, din partea PNL, și când am fost primar interimar, am fost susținut de toate partidele politice, inclusiv PSD. Candidatura din partea USR, chiar dacă ai mai fost în alte partide, se poate face cu o derogare, după ce dai mai multe declarații, de ce a fost nevoie să apelezi la sprijinul altor partide. Eu am dat toate explicațiile. Am fost interesat de soarta țării, să zic așa, și înainte să apară USR”, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, Florentin Iftime.

Ca urmare a „aventurilor” sale cu PSD și PNL, Comisia comună de integritate a Alianței USR-PLUS a decis că are probleme de integritate și ca nu poate fi candidat al alianței.

Viziteu: „Domnul Iftime este candidatul la Primăria Onești”

Surse din USR Bacău susțin că deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu încearcă din răsputeri să negocieze la nivel central și să îl „spele” pe Iftime, pentru a-i menține candidatura, în ciuda trecutului său nu tocmai „curat”, după standardele anunțate public de partid. Astfel, USR Bacău a contestat decizia comisiei de integritate a Alianței, însă candidatura lui Florentin Iftime este blocată.

„Din punctul de vedere al USR Bacău, domnul Iftime este candidatul la Primăria Onești. Într-adevăr, candidatura sa a fost contestată de colegii de alianță. Nu este singurul care are o contestație. Cred că asta este mai mult pentru a ne asigura că toți candidații noștri trec de criteriile ambelor partide din alianță. Este o procedură pe care o consider normală. Lista de candidați există, dar nu a fost validată de alianță”, a declarat președintele USR Bacău.

Alianța USR + PLUS trebuie să finalizeze lista candidaților până la sfârșitul acestei săptămâni.