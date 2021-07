USR Bacău, liber la alianțe cu opoziția. Pro România e deja cu un picior în Primărie

Conferința USR Bacău i-a dat mână liberă primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu să formeze alianțe cu partidele din opoziție. Deciziile locale trebuie însă aprobate de conducerea centrală, conform statutului partidului. „Vom merge să discutăm cu toată lumea”, a declarat liderul USR.

Primarul Stanciu Viziteu, președintele Filialei Județene a USR, a pregătit în weekendul care a trecut ședința Consiliului Local Bacău de azi, unde propune modificarea hotărârii de buget suspendate de prefectul Leonard Bulai. În acest moment, sentința care dă dreptate opoziției nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs, însă edilul speră la un vot pozitiv, deși nu e limpede ce efecte juridice ar putea avea modificarea unei hotărâri aflate încă pe rolul instanțelor de judecată.

Formal, Conferința Filialei Judeţene USR Bacău a mandatat toți președinții filialelor locale „să deschidă, să poarte și să încheie negocieri” cu celelalte partide politice, pentru constituirea de majorităţi în consiliile locale. Cum USR este aproape inexistent în restul județului, decizia vizează Consiliul Local Bacău, unde alianța din jurul primarului Viziteu (USR PLUS, PNL și PMP) are doar 11 voturi, în timp ce opoziția (Alianța Social Umanistă – PSD – PPU-SL – Pro România și consilierul independent Dorin Chirilescu) are 12 voturi.

De altfel, nu ar fi prima colaborare USR-Pro România în Bacău, în octombrie 2020 s-a încercat formarea unei majorități în Consiliul Județean și impunerea lui Cosmin Necula în postul de vicepreședinte.

Practic, USR Bacău are cale liberă pentru oficializarea alianței cu Pro România, partid condus de fostul primar Cosmin Necula, demonizat de USR în campania electorală. Necula a fost deja instalat în fruntea SSPM, iar partidul este deja cu un picior în Primăria Bacău: un membru al familiei consilierului local Dan Bitire lucrează la Direcția de Salubritate, iar Eusebiu Diaconu – angajat la Soma (companie sub contract cu Primăria), după ce, de la cabinetul fostului primar „supraveghea” activitatea operatorului de salubritate – speră să ajungă viceprimar.

Primarul Viziteu: „Toate posibilitățile sunt pe masă!”

Pentru Ziarul de Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele USR Bacău, a confirmat votul dat de conducerea partidului. „Votul este de împuternicire, nu e vreun plan secret. Vrem alianțe locale în tot județul, pentru îndeplinirea promisiunilor electorale. În Bacău, vom merge să discutăm cu toată lumea, toate posibilitățile sunt pe masă”, a declarat Stanciu-Viziteu.

Întrebat dacă strategia de alianțe USR Bacău include și schimbarea viceprimarului Cristian Ghingheș, primarul nu a negat, cum a făcut cu alte ocazii. „Nu comentez, în acest moment!”, s-a limitat să răspundă președintele USR Bacău.

Vom reveni.