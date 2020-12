„Urșii din Comănești” hibernează în această iarnă

Festivalul de Datini şi Obiceiuri Strămoşeşti, devenit tradiție la Comănești și care a adunat anual zeci de mii de spectatori, s-a transformat într-un eveniment unicat în România. În centrul atenției și atracția principală a reprezentat-o mereu dansul urşilor de pe Valea Trotușului, obicei a cărui unicitate de necontestat a intrat inclusiv în atenția specialiștilor, care doresc să-l includă în Lista Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO.

Ajuns la cea de a XXV-a ediție, Festivalul de Datini şi Obiceiuri Strămoşeşti de la Comănești ia un răgaz în acest an, chiar în momentul în care ar fi sărbătorit un sfert de secol de existență.

”Ținem foarte mult la acest eveniment, care este un semn de respect față de tradițiile și obiceiurile noastre populare. În cei 16 ani de când conduc destinele orașului, am fost mereu preocupat să cresc vizibilitatea manifestării, să atrag cât mai multe cete de urși de pe toată valea, cât mai mulți artiști preocupați de păstrarea obiceiurilor noastre, specifice zonei, și, evident, cât mai mulți spectatori. Numai anul trecut au fost peste 1.200 de colindători şi de artişti populari, am avut oaspeți din ambasadele acreditate la București. La ultimele ediții, au participat la festival oameni din județele învecinate, dar și tot mai mulți străini. Din păcate, anul acesta va trebui să întrerupem vremelnic această tradiție. Situația pandemiei de COVID-19 nu ne permite realizarea evenimentului și suntem conștienți că zecile de mii de oameni care se bucurau de colinde, de cetele de urători, de urșii de la Comănești, care veneau să le arate copiilor ce înseamnă tradițiile, vor înțelege acest moment. Regulile sanitare și sănătatea oamenilor sunt, în acest an, mai presus de orice. Să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să așeze lucrurile și, în 2021, să sărbătorim împreună cei 25 de ani de existență a festivalului”, a declarat Viorel Miron, primarul orașului Comănești.

Urşii din Comăneşti au atras atenţia întregii lumi, au apărut pe coperta celebrei publicaţii National Geographic, în prestigiosul ziar New York Times, dar şi ”la înălțime”, în revista companiei aviatice Air Berlin, care le-a acordat un spațiu generos. Chiar dacă în acest an stau în hibernare și îi privează de bucuria de a-i vedea pe toți cei care obișnuiau să vină la festival sau să îi invite la tot felul de manifestări desfășurate la București sau în alte locuri din țară, urșii de pe Valea Trotușului promit să-și ia revanșa anul viitor, când vor reveni cu forțe proaspete, să-i încânte pe toți iubitorii de tradiții. (sursa: comunicat de presă)