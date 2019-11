Universitatea decernează titlul „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van Bruggen, din Canada

Joi, 14 noiembrie 2019, începând cu ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit doamnei Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN de la Universitatea Dalhousie din Canada. Personalitate marcantă în domeniul Terapiei Ocupaționale, fondatorul Consorțiului ENOTHE (Rețeaua Europeană de Terapie Ocupațională în Învățământul Superior) și a fost președinte și director executiv ENOTHE în perioada 1995-2010, precum și co-fondatorul Consiliului Terapeuților Ocupaționali din Țările Europene (Council of Occupational Therapists for the European Countries).



În prezent, doamna Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN este directorul unui ONG, numit FAPADAG (Facilitarea și Participarea grupurilor dezavantajate www.fapadag.com), Professor asociat la Universitatea Dalhousie din Canada și Cercetător de onoare al Universității Kwazulu-Natal din Africa de Sud.

Activitatea sa prodigioasă este susținută de lista de contribuții științifice și activitatea profesională și didactică: coordonator a 27 proiecte internaționale de tip Erasmus, Tempus, Joint Action, Erasmus+, EU-AU, EU-India; peste 100 de prezentări în calitate de invitat la conferințe internaționale; 11 titluri onorifice și premii/medalii; peste 34 publicații internaționale.

Pentru a crea imaginea completă a colaborării doamnei Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN cu România și în special cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prezentăm succint câteva repere în timp: 2002 – 2006 – organizarea a 13 module de cursuri intensive pentru profesori și specialiști, pregătirea suporturilor de curs și evaluarea; 2004 – întâlniri cu Miniștrii Educației, Sănătății, Muncii; 2005 – întâlnire mediată de UNICEF cu reprezentanți ai universităților din București; 2006 – obținerea introducerii profesiei de terapeut ocupațional în Codul Ocupațiilor din România și a introducerii specializării în nomenclatorul Ministerului Educației; 2009 – contribuția adusă la autorizarea ARACIS a primului program de Terapie ocupațională din România la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, Departamentul de Kinetoterapie și Terapie ocupațională; 2010 – 2016 derularea proiectului TEORO, în parteneriat cu ENOTHE; 2010 – înființarea primei asociații profesionale, APTOR (Asociația Profesională a Terapeuților Ocupaționali din România; 2018 – acreditarea internațională a programului de studii Terapie ocupațională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău de către World Federation of Occupational Therapists (WFOT) care atestă că pregătirea studenților băcăuani este compatibilă cu pregătirea oricărui student din lume în acest domeniu.

Decernarea acestui titlu este rezultatul colaborării de peste 15 ani cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și 30 de ani de activitate în domeniul Terapiei ocupaționale mondiale, evenimentul înscriindu-se în seria manifestărilor care evidențiează caracterul internațional al Universității. Prin conferințe, proiecte, mobilități, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău demonstrează asumarea unei misiuni care integrează aspecte de interes global, în acord cu cele mai actuale tendințe în educația și cercetarea științifică din Europa. (sursa: comunicat de presă)