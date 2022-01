Un sfert din banii cheltuiți anul trecut de administrația Viziteu pe servicii juridice au mers către firma fostului prefect USR Leonard Bulai

Trei din cele 10 contracte de asistență juridică încheiate în anul 2021 de Primăria Bacău au fost cu firma SCA Achim & Bulai, la care este partener fostul prefect USR Leonard Bulai. Cele 3 contracte reprezintă, ca valoare, mai bine de un sfert din banii cheltuiți de administrația Viziteu pe servicii juridice, anul trecut.

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu și avocatul Leonard Bulai, pe atunci, șeful său de cabinet

Deși Primăria Bacău are în organigramă 8 posturi la Serviciul Juridic propriu, doar 4 dintre acestea sunt ocupate. Conform unui răspuns transmis Ziarului de Bacău, Primăria este parte în 450 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată (acțiuni în constatare, drepturi bănești, Legea 10/2001, revendicări, acte administrative, plângeri administrative etc), la care se adaugă alte 350 de dosare de insolvență. Primăria spune că din acest motiv este nevoită să apeleze la firme de avocatură.

„Din acest motiv, volumul de muncă fiind foarte mare la nivelul serviciului juridic (nu doar activitate de asistență și reprezentare juridică, ci și avizare dispoziții primar, rapoarte de specialitate pentru hotărâri de consiliu etc.) pentru o parte din cauze se apelează la servicii juridice externe, astfel încât să nu se producă disfuncționalități la nivelul instituției”, arată Primăria Bacău, într-un răspuns oficial adresat Ziarului de Bacău.

Trei contracte, în două săptămâni

Astfel, administrația Viziteu a încheiat anul trecut contracte de asistență juridică de „circa 100.000 de lei”. Conform Primăriei, trei dintre aceste contracte, în valoare de aproape 27.000 de lei, au fost încheiate cu firma fostului prefect și șef de cabinet al primarului Viziteu, Leonard Bulai. Actualmente, Bulai este membru în biroul politic al USR Bacău și membru al Comisiei de Arbitraj a USR la nivel național. Cele trei contracte au fost încheiate în doar două săptămâni, în luna octombrie.

Este vorba despre contractul nr. 408582/08.10.2021, în valoare de 11.900 lei, constând în reprezentare și asistență juridică în dosarul nr. 8717/180/2021 al Judecătoriei Bacău (rectificare carte funciară – radiere sechestru), contractul nr. 408583/08.10.2021, în valoare de 2.975 lei, constând în consultanță în vederea formulării unui răspuns la plângerea prealabilă privind adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2021 formulată de SC Transport Public SA, și contractul nr. 408590/22.10.2021, în valoare de 11.900 lei, constând în redactarea cererilor de orice tip în susținerea apărărilor în dosarul 2960/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, privind cererea de suspendare a executării hotărârii Consiliului Local nr. 316/2021 (litigiu inițiat de Transport Public S.A.).

În anul 2021, Primăria Municipiului Bacău a mai încheiat alte 7 contracte de asistență juridică cu alte 6 firme, în valoare de 79.236 lei.

Ce spune Leonard Bulai

Întrebat de Ziarul de Bacău dacă este în regulă ca firma fostului șef de cabinet al primarului Bacăului și membru de vârf al USR să încheie contracte cu Primăria condusă de șeful USR Bacău, Leonard Bulai a declarat că totul este legal, iar contractele au fost parafate înainte ca acesta să revină în firmă, din funcțiile deținute în cadrul autorităților locale.

„Contractele încheiate cu Primăria Bacău sunt legale. Toate cele 3 contracte au fost încheiate înainte ca eu sa revin în avocatură. De parafarea contractelor și de reprezentarea în instanță, la toate termenele, s-a ocupat colega mea, Diana Achim Bogdan, deci nu eu in mod direct. De altfel, în societatea noastră sunt 3 avocați asociați și 3 colaboratori. Atâta timp cât interesele primăriei sunt bine reprezentate (și vreau să menționez că am câștigat până acum spețele pentru care am fost contractați nu văd de ce nu am avea relații contractuale cu municipalitatea”, a precizat Leonard Bulai.

Amintim că Leonard Bulai a ieșit din avocatură temporar, fiind numit șef de cabinet al primarului Lucian Viziteu, apoi a fost propulsat în funcția de prefect al județului. Cea mai mare nereușită a sa din această funcție e chiar una de natură juridică, acesta blocând în instanță bugetul local al Bacăului, timp de mai multe luni. Proces pe care l-a și pierdut Prefectura condusă de Bulai. Acesta a fost demis în septembrie 2021, iar la scurt timp și-a reluat activitatea în cadrul SCA Achim & Bulai.