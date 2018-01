Un pacient acuză atmosfera „de cafenea” de la Urgențele Spitalului Municipal Onești

Un pacient a relatat pe Facebook ce a pățit la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Onești, în seara zilei de joi, 18 ianuarie 2018. Mihai Antoce a reclamat atitudinea personalului care părea dezinteresat de coada de pacienți care s-a format.



Iată relatarea pacientului, cu precizarea că vom reveni cu un punct de vedere al conducerii Spitalului Municipal Onești:

„Doamnele din imagine, vizibil neafectate de numărul de oameni care așteptau la urgențe, să fie preluați, își sorbeau liniștite cafeluțele, ceaiul, biscuiții, voie buna și discuții, în timp ce românul obișnuit, subjucat, tăcea și aștepta cuminte ca distinsele să termine cu cafelele ce curgeau încontinuu. Atmosfera era una de cafenea, nicidecum una de spital.

O asistentă se plimba cu mainile la brâu, cineva mai muta din când în când câte o cană de pe o masă pe alta, un tensiometru era dat din mână în mână ca la jocurile olimpice, dar fără agilitatea caracteristică, glumele și râsetele nelipsite. Nicio privire către oamenii care așteptau, nici măcar așa, jucăuș, în treacăt.

La scurt timp după ce am făcut poza, unul dintre cadrele medicale mă apostrofează pentru că mă uit prea insistent, și mă întreabă direct:

” – Ce vreți, sunteți pacient aici sau…?”

„Nimic, doar mă uit la dvs cum stati, și aștept”

( în acest moment erau peste 20 de persoane în spatele meu, toți martori la discuție, așteptând cuminți să le vină odată rândul, care parcă nu mai venea. Nu are rost să vă spun cât am stat la rând, asta vă puteti imagina cu ușurintă.

De data aceasta, fără niciun fel de altercație sau jignire, dar vizibil afectate de răspunsul meu insolent, unul dintre cadrele medicale, domnul S.A, se decide să ia atitudine și solicită firmei de pază să mă escorteze afară. Repet, fără niciun fel de altercație, motiv sau jignire.

După ce am părăsit Spitalul Municipal Onesti, mi s-a comunicat de către persoanele care au rămas înăuntru că am fost făcut în mai multe feluri printre care „prost crescut, nesimțit, care dă la sapă, needucat, și probabil mai multe” de către doamna doctoră în halat roșu.”