Un ONG a primit 50.000 de lei finanțare de la Consiliul Local pentru un site care e în construcție de un an de zile

Asociația Be Great din Bacău a fost printre cele admise în anul 2019 în programul de finanțări nerambursabile al Consiliului Local Bacău, pe baza legii 350/2005. ONG-ul a depus un proiect intitulat „Mișcămbacaul.ro”, prin care promitea că realizează un site folositor pentru iubitorii sportului din municipiu.

Dragoș Fînaru, președintele ONG-ului Be Great

Site-ul urma să conțină o descriere bazată în primul rând pe fotografii și videoclipuri a cluburilor sportive din Bacău, dar și date de contact și minime informații. Ba mai mult, ar fi trebuit să existe și o secțiune cu evenimentele sportive din oraș și chiar câteva articole despre sportul băcăuan.

Pentru acest proiect, asociația a primit 50.000 de lei finanțare de la Consiliul Local Bacău. Site-ul care urma să conțină o descriere media a cluburilor sportive din oraș a ajuns să coste, astfel, mai mult decât site-ul Primăriei Bacău, unul cu o bază de date mult mai largă și mai complexă, care a costat în 2017 peste 37.000 de lei.

Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local în iulie 2019 și trebuia finalizat în luna noiembrie 2019. Acum câteva zile, pe data de 9 iulie, site-ul era gol. În loc de descrierea cluburilor sportive exista doar textul „lorem ipsum”, așa cum se vede în capturile foto atașate.

Cum arăta site-ul pe 9 iulie 2020, la un an după ce a primit finanțare

Am discutat cu președintele asociației băcăuane și titularul de proiect, Dragoș Fânaru, care a recunoscut situația, dar a dat vina pe firma contractată să realizeze site-ul miscambacaul.ro.

„Eu am făcut fotografiile și videoclipurile și le-am predat. Proiectul trebuia finalizat la sfârșitul lui noiembrie, însă cei care s-au ocupat de site m-au tot amânat și tot au zis că o să fie gata. L-au predat la sfârșitul lui februarie abia, nu mi-au făcut nici partea de instructaj. Atunci eu nu am mai avut timp să mă ocup, a venit și pandemia… Am căutat voluntari, dar nu am găsit oameni care să știe să umble pe site să încarce materialele”, a explicat Dragoș Fânaru.

Acesta a insistat că nu are nimic de ascuns și ne-a spus că ne poate pune la dispoziție întreg dosarul, recunoscând însă că obiectul principal al proiectului, adică site-ul funcțional cu descrierea cluburilor sportive din Bacău nu este operațional.

După discuția avută pe data de 9 iulie cu președintele ONG-ului, pe 10 iulie deja apăruseră pe site primele informații despre sportul băcăuan. Este vorba despre câteva cluburi, cu 3-4 poze în dreptul fiecăruia, însă fără niciun videoclip, iar descrierea făcută „pe picior”.

Bani dați fără verificări

De cealaltă parte, sarcina verificării proiectului revine comisiei de evaluare și implementare a proiectelor, aprobată prin Consiliul Local Bacău. Din aceasta face parte consilierul local Laurențiu Șova-Gâțu și funcționari din Primărie.

Laur Șova-Gâțu

Contactat telefonic, consilierul local Șova Gîțu Laur a declarat ca este la curent cu proiectul, adică mai degrabă cu numele site-ului, pentru că în rest a lipsit de la ședințele de comisie în care trebuia să verifice realizarea sa. „În dățile când am fost la comisie, proiectul nu venise la evaluare. Nu am știut ca nu este finalizat. Am lipsit de vreo doua ori motivat de la comisie și poate atunci a venit la evaluare”, a spus consilierul.