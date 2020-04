Un muncitor din Bacău ar fi furat mașina și banii celor care l-au găzduit și a fugit în țară: „Asta este răsplata?”

Un băcăuan care muncea în Germania, primit în casă de o familie stabilită în orașul Salzhemmendorf, este acuzat că ar fi furat mașina și banii celor care l-au găzduit și ar fi fugit acasă, în România, notează stiridiaspora.ro.

Sursa foto: Facebook

O tânără româncă, stabilită în Germania cu familia, a povestit într-o postare pe Facebook cum l-a ajutat pe tânărul din Bacău să își găsească un loc de muncă și chiar i-a oferit cazare, iar astăzi, el le-a furat mașina și banii din casă și a fugit.

„Acest individ din Bacau a fugit acum o ora (4 aprilie 2020, ora 09.00) cu masina noastra in valoare de 8000 euro si 1000 euro bani furati din casa si a fugit in Romania. Am anuntat politia si este dat in urmarire, din cauza la virus nu stiu daca se vor lua foarte repede masuri. Va rog daca il cunoaste cineva sa ma contacteze. A stat la mine in casa a mancat la mine in casa a fost ajutat de mine cu loc de munca si asta este rasplata va rog din suflet sa distribuiti”, a scris Janina în postarea de pe Facebook.