Un fotbalist acuză clubul băcăuan Aerostar că i-a nenorocit cariera: „Magazinerul, nea Florică, ne dădea cu spray!”

Un fotbalist de perspectiva, care la un moment dat a cochetat chiar cu nationala de tineret, a povestit cum i-a distrus cariera un club din Liga 2, Aerostar Bacău, notează ziare.com.



Alin Gojnea a semnat un contract pe un sezon si jumatate cu Aerostar Bacau la inceputul acestui an, insa la scurt timp dupa acest moment el s-a accidentat grav.

Jucatorul in varsta de 22 de ani a dezvaluit ca, in prima faza, afectiunea a fost diagnosticata gresit si asta pentru ca la formatia moldoveana se acorda ingrijiri medicale numai pe hartie.

„Magazinerul, nea Florica, ne dadea cu spray daca aveam nevoie de asistenta medicala”, a povestit fostul fotbalist la GSP Live.

A fost vazut de kinetoterapeut la trei zile dupa accidentare, insa si atunci a fost diagnosticat cu intindere musculara. Dupa o luna in care a luat antiinflamatoare, a fost presat sa se antreze si s-a plans continuu de dureri, Gojnea a efectuat un RMN, repetat dupa cateva saptamani, si a aflat diagnosticul real, ruptura partiala de ligament incrucisat posterior, gradul doi.

Ca sa isi revina, el avea nevoie de foarte multi bani si, desi clubul se angajase prin contract sa suporte cheltuielile in caz de accidentare, in realitate nu a fost deloc asa.

„Ma costau 3.800 de euro operatia si alte 4.000 de euro refacerea. Aerostar mi-a oferit 1.300 de euro pentru operatie si 450 de euro pentru refacere. Pana la urma, clubul mi-a platit doar vreo 3.000 de lei, costul RMN-urilor”, a mai spus acesta.

I-a sarit in ajutor sindicatul fotbalistilor din Romania, care s-a oferit sa ii plateasca operatia, insa jucatorul a amanat interventia chirurgicala tot din cauza clubului.

„Cei de la Aerostar mi-au zis ca, imediat dupa ce ma operez, sa vin la Bacau, la recuperare cu kinetoterapeutul care imi pusese diagnosticul de intindere. Mi-a fost frica sa mai lucrez cu el.”

Si-a reziliat in cele din urma contractul cu Aerostar, insa este in continuare accidentat si cu sanse minime de a mai reveni in fotbal. (sursa: ziare.com)