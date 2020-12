Un fost director în CNAIR face acuzații grave: „Centura Bacău a fost inaugurată abuziv, pune în pericol siguranța în trafic!”

Inginerul Mugurel Laicu, fost director regional în CNAIR, a acuzat „modul abuziv” în care ar fi fost dată în trafic Centura Bacăului. Reamintim, la câteva ore după inaugurare, mai mulți șoferi și-au distrus cauciucurile într-un rost de dilatație.

„Imediat ce a fost constatată această problemă, Antreprenorul a semnalizat zona respectivă și a executat în regim de urgență lucrările de remediere, astfel încât la această oră se circulă în condiții de siguranță pe toată lungimea Varianta Ocolitoare Bacău. Având în vedere că, până la recepția finală a lucrărilor, constructorul mai are de realizat astfel de rosturi, circulația pe acest obiectiv se desfășoară cu restricție de viteză de 90 km/h”, a anunțat, joi, CNAIR.

Incidentul a fost pe larg comentat de Mugurel Laicu, fost director regional la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR. În opinia sa, antreprenorul, proiectantul, Poliția Rutieră au fost presate să dea șoseaua în trafic, deși lucrările nu sunt finalizate. Laicu este de părere că, după alegeri, Centura Bacăului va fi închisă până se vor termina lucrările și se va face recepția.

“Directorul 0 sau NUL 0-0 “ de la Regionala Moldova, un rezervist cu pensie specială și salariu de 5000 euro/ lună, (…) a forțat antreprenorul lucrării VO BACAU dar și echipa de consultanță, proiectantul, comisia nominalizata pentru darea in circulație unde este președinte, Poliția Rutieră, să semneze pentru punerea in circulație a unei lucrări nefinalizate din pdv al Siguranței Circulatiei , care pune siguranța participanților la trafic in pericol.

Mai precis, ce lucrări sunt neterminate și aduse la cunoștința de Antreprenor sesizate de Pol Rutieră, Consultanță și Proiectant acelei Comisii de Analiza a situației lucrării unde era președinte:

-nu s-a facut nicio receptie.

-nu exista raportul proiectantului – nu exista avizul Poliției Rutiere (pana la urmă a fost dat un acord de dare in circulație pentru 7 zile cu restrictii, chipurile pentru a se monitoriza comportamentul in trafic in realitate doar pentru VOTURI)

-nu sunt parapeți de protecție pe 3 km,

-nu sunt dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație( au turnat la presiuni inimaginabile asfalt ca sa dea bine la presă)

-multe , multe , alte elemente de siguranță lipsă.

Nimeni nu a dorit, nu a avut curaj sa semneze, fara:

– parapet de siguranta,

-fara montarea rosturilor de dilatatie la poduri

-multiple alte lucrari nefinalizate trecute in Anexa 3 care e ținută la secret deși ar trebui data publicității!

– De asemenea antreprenorul a fost forțat sa toarne stratul de uzura la 4-5 grade la fel și marcajele executate in condiții improprii de temperatură și umezeală.

-să aud sau să vad de acum incolo ca vine ISC sau tot felul de “ valentini” de la CNAIR să invoce normativele spunând că nu este voie sa se pună asfalt decat la 10 grade.

-Voi pastra dovada sa fiu sigur ca nu voi avea nici o restrictie in viitor.

-Impostura si fariseismul nu au margini .

-Si se zice ca ………avem autostrada făcută de PNL (obiectiv furat de la PSD) muncită responsabil de antreprenor, dar de munca căruia și-au bătut joc politrucii PNL din Guvern-MT- CNAIR și sluga analfabeta tehnic de la Regionala Moldova!

-Nu lipsit de importantă, specialiștii Regionalei Moldova sau dat “ defecti”, refuzând sa facă parte din Comisia Fantomă, proiectantul a refuzat sa întocmească RAPORTUL PROIECTANTULUI PE LUCRARE, consultantul la fel are foarte multe foarte multe note de neconformitate NESTINSE și e ilegal sa semneze o punere in circulație!

-De eventualele accidente cu pagube materiale și umane îl fac direct răspunzător pe politrucul din fruntea Regionalei Moldova și bineînțeles yesmanii prefecți din CNAIR – PNL (se știu ei care) care spun #acumsepoateorice, dar care pe timpul guvernării PSD blocau totul (vezi cazul VO SUCEAVA sau DN 18 )

ATENȚIE:

darea in folosință in mod abuziv (presând constructorul) înseamnă ca toate cheltuielile materiale rezultate in urma accidentelor vor fi suportate de constructor (CNAIR prin tot felul de “ valentini “ nu va semna prea curând receptia la terminarea lucrărilor , DRDP IASI nu a prins in buget și nici in PLANUL ÎNTREȚINERII DN PE IARNĂ acest sector, deci tot constructorul va face deszăpezirea și toate cheltuielile pana la receptia la terminarea lucrărilor sau la semnarea PV de preluare a sectorului iar de viețile oamenilor vor Răspunde constructorul și cei care au avut curajul sa semneze dare DN in circulație fără ca toate condițiile de siguranța circulatiei sa fie îndeplinite)

Pun pariu ca luni, 8 decembrie 2020, atât constructorul cât și Poliția Rutieră vor solicita ÎNCHIDEREA ACESTUI SECTOR DE DN -AUTOSTRADA!

Nimeni nu cred ca dorește sa ajungă la pușcărie pentru a face hatârul unor indivizi inconștienți care nu vor sa audă de respectarea SIGURANȚEI CIRCULATIIE și a normativelor privind receptia lucrărilor!

Atenție, Regionala Moldova, cum faceți deszăpezirea pe acest sector, poate va trece prin cap sa mobilizați utilajele proprii și materiale degivrante și antiderapante aflate in Planul de iarnă…