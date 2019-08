Ultima achiziție a companiei DEDEMAN. Frații Pavăl își extind afacerile într-un nou sector de activitate

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Dedeman, companie controlată de oamenii de afaceri băcăuani Dragoș și Adrian Pavăl, şi Element Invest Partners, controlată de Ionuţ Dumitrescu şi Muler Onofrei, au preluat în comun firmele Element Distribution Center şi Element Distribution Center Faza Doi SRL, scrie zf.ro.

Tranzacţia constă în asocierea dintre Dedeman şi Element Invest Partners în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar, respectiv construirea a trei depozite logistice destinate închirierii.

Parcul logistic ELI PARK 1, dezvoltat de antreprenori, are o suprafaţă închiriabilă de 50.000 mp. Retailerul a anunţat anterior că are în plan dezvoltarea unui parc logistic, ELI Park1, în zona Chitila. Lucrările de construcţie la prima fază ce însumează 20.000 mp sunt în grafic, urmând să fie livrate în vara acestui an, când vor începe lucrările şi la faza a doua, mai scrie sursa citată.

Intrarea grupului Dedeman în acest proiect vine după ce fraţii Pavăl şi-au extins în ultimii ani aria de activitate, pariind atât pe producţie, energie, cât şi pe sectorul imobiliar