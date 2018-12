Tot este perioada sarbatorilor, ne-am decis sa va „luminam” Craciunul cu o informatie din domeniul tehnologic, uimitoarele panouri led Nanoleaf Rhythm.

De ce uimitor?

Ce este asa de uimitor la ele? In primul rand faptul ca factorul ecologic este A cu o luminozitate de 100 lumeni per panou. Kit-ul include si un senzor de muzica cu 9 panouri LED, ceea ce inseamna ca va poate genera emotii si stari in functie de modelul de lumina selectat de catre dumnevoastra din aplicatie.

Tipuri de culori

Culori calde, reci, diferite tipare sau chiar sabloane pentru diferite tipuri de muzica, totul se poate selecta din aplicatia pentru Android si iOS. Puteti monta pana la 30 panouri, cu extensii de 3 panouri per cutie. Pana la 16 mil de culori in format RGBW! 16 milioane!

Unde pot instala?

Se pot instala in tot tipul de activati, de la birouri la baruri, restaurante sau chiar acasa. Se instaleaza usor, cu ajutorul unor benzi adezive incluse in pachet si se pot monta pe orice perete drept.

Cadoul perfect pentru oricine, fara sa dai gres si in orice perioada a anului, este cu siguranta setul de 9 panouri LED Nanoleaf Rhythm sau chiar de 15 panouri Nanoleaf.

Daca sunteti un iubitor de lampi cu LED-uri sau diferite articole si produse ce au LED-uri incorporate, atunci si dumnevoastra cu siguranta veti iubi acest set de panouri Nanoleaf. Sunt usor de montat, usor de utilizat si se integreaza extraordinar in orice atmosfera.

Cu Nanoleaf, putem spune ca puteti „vizualiza” muzica pe care o ascultati sau puteti modifica incaperea prin modificarea posibilitatilor de culoare.

