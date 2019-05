Tudor Ciuhodaru, în vizită la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Ce a spus cunoscutul doctor despre spitalul în care și-a făcut stagiatura

Cunoscutul doctor ieșean Tudor Ciuhodaru a vizitat, miercuri, Spitalul Județean de Urgență Bacău (SJU), unde i-au fost prezentate planurile de investiții, în urma cărora Urgențele vor avea heliport, iar circulația dintre corpurile de clădiri va fi sistematizată.

Deputatul Ciuhodaru a fost însoțit de senatorul de Bacău Dragoș Benea, împreună cu care va reprezenta Moldova în Parlamentul European, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, Adrian Popa, directorul SJU, Valentin Palea, managerul public al județului, și dr. Ioana Raluca Dinu, directoarea medicală a SJU.



Doctorul din Iași a dezvăluit presei că se consideră băcăuan, pentru că aici și-a făcut stagiatura. Părinții săi au fost tot doctori, tatăl a condus secția de ginecologie a SJU, iar mama sa a este stomatolog. Împreună, au locuit pe Aleea Parcului timp de 18 ani.

Extindere și heliport la Unitatea de Primiri Urgențe

Vizita s-a concentrat pe Unitatea de Primiri Urgențe, vizată de o investiție a Consiliului Județean pentru extinderea secției și construirea unui heliport. Lucrările vor costa 13,4 milioane de lei, din care confinațarea Consiliului Județean este de 6,7 milioane de lei.

Delegația a mers și pe acoperișul clădirii, iar managerul Adrian Popa a prezentat în detaliu schimbările care vor trebui să îmbunătățească asistența medicală de care vor beneficia pacienții.

Potrivit lui Adrian Popa, în 2018 s-au prezentat la Urgențe 55.700 de adulți și 19.200 de copii, din care 18.300 au fost internați.

De asemenea, Cosmin Necula, primarul Bacăului, și Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean au explicat că, în urma unui parteneriat, se va realiza o parcare și va fi fluidizat traficul între imobilele ce compun SJU.

Proiectele doctorului Tudor Ciuhodaru

Deputatul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre candidatura sa și a senatorului Dragoș Benea la Parlamentul European, din partea PSD. „Faptul că vor fi doi reprezentanți în Parlamentul European care au mare legătură cu acest oraș înseamnă un plus de garanție că în această zonă lucrurile o vor lua în direcția favorabilă”. Doctorul-deputat a dezvăluit că proiectul său, Spitalul Regional de Urgență Iași, are aprobați în Guvern indicatorii tehnico-economici și va primi finanțare de la Uniunea Europeană.

„În acest mandat, s-au întâmplat lucruri remarcabile în Sănătatea din România, vorbesc în primul rând despre cel mai mare buget al Sănătății din istoria României, apoi vorbesc despre condițiile de salarizare. Sunt puține țări din lumea aceasta care pot spune că salariile medicilor sunt mai mari decât salariile demnitarilor. Asta arată că avem niște politici de sănătate centrate în așa fel încât fiecare român să aibă asistența medicală de care are nevoie, atunci când are nevoie și acolo unde are nevoie, iar eforturile pe care le faceți aici sunt exact unde este nevoie”, a afirmat Tudor Ciuhodaru.

Doctorul s-a arătat mândru că a contribuit la iminenta deschidere a Institutului Cantacuzino, printr-un proiect de lege cosemnat și de senatorul Dragoș Benea. La „Cantacuzino” se vor produce primele vaccinuri românești în doi ani.

„Vrem să fim tratați în România – la Bacău, la Iași, la Neamț, la Suceava – la fel ca în Bruxelles, iar aceste eforturi pe care le vedem astăzi, lucruri bune făcute de administrația băcăuană, pe care le-am făcut și noi în Parlamentul României, să fie continuate la nivel european”, a spus dr. Ciuhodaru.

Bacăul, în „Mecanismul european de protecție civilă”

„Vreau să fac astăzi un pact cu domnul Benea și colega mea, dr. Bilbor (medicul șef de la UPU Bacău – n.n). Știți că există, la nivel european, Mecanismul de protecție civilă pe care ar trebui să-l dezvoltăm, deoarece înseamnă noi facilități medicale, noi implementări de tehnologie. Vă garantez că Bacăul va fi unul dintre orașele care vor beneficia de Mecanismul de protecție civilă, în așa fel încât, dacă apare o situație care nu poate fi gestionată la nivel local, o situație de criză, să poată fi rezolvată la nivel european”, a declarat deputatul.

Bilanțul în Sănătate și indicele de satisfacție a pacienților

Senatorul Dragoș Benea a făcut un scurt istoric al problemelor, dar și al investițiilor din domeniul Sănătății, începând cu anul 2010, când Bacăul era al doilea după Cluj în topul investițiilor, dar Guvernul Boc a tăiat paturi.

Benea a vorbit și despre nevoia rezolvării accesului la UPU Pediatrie, necesitatea finalizării Spitalului Municipal, modernizarea și consolidarea Spitalului Vechi, noua secție de Radioterapie.

„Întotdeauna, Sănătatea a fost o prioritate pentru Consiliul Județean și Primăria Bacău, pentru PSD, care a luat niște măsuri importante în salarizarea medicilor și a asistenților, dar din păcate indicele de satisfacție al pacienților nu este încă la cotele pe care ni le dorim și toți trebuie să avem eforturi conjugate, de la portar la managerul spitalului, corp medical, corp asistenți, personal de îngrijire. Cu toții trebuie să știm că oamenii nu vin de plăcere, vin din necaz la spital și raportarea la pacient, la cetățean trebuie să fie una optimă, altfel toate aceste investiții făcute din fonduri europene, din fonduri naționale și de la bugetul local nu-și vor atinge țintele”, a declarat senatorul.

Potrivit candidatului PSD, împreună cu Tudor Ciuhodaru, va susține în Parlamentul European proiectele importante ale Moldovei, deoarece „nimeni nu a avut grija Moldovei”.

Extinderea UPU Pediatrie, blocată de un afacerist din domeniul farmaceutic

Delegația a vizitat și Unitatea de Primiri Urgențe a Secției de Pediatrie, unde accesul este dificil. Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, a relatat că, pentru rezolvarea problemei, s-au purtat negocieri în vederea achiziției terenurilor necesare investiției. Din păcate, un singur proprietar a refuzat să vândă terenul.



Este vorba despre proprietarii lanțului de farmacii „Spiridon”, care au cumpărat terenul imediat ce autoritățile au început să investească la UPU Pediatrie. Neoficial, se pare că afaceriștii speră să „planteze” o farmacie chiar la intrarea în UPU Pediatrie.

Soluția: exproprierea

Soluția, față de refuzul vânzării terenului, este exproprierea în interesul public, pe care legea o permite. „Dacă nu vor vinde, vom face o expropriere”, a dat asigurări președintele Brașoveanu.



Propunerea va trebui votată și în Consiliul Județean, forul deliberativ în care sunt reprezentate partidele din județ. „Cred că va fi consens politic pentru proiectul de expropriere. Nu cred că există obiectiv mai fezabil pentru o expropriere, să vedem ce va zice și Consiliul Județean”, a declarat senatorul Benea.

În final, doctorul Ciuhodaru s-a arătat mirat de problema cu terenul și a spus că „dacă era terenul meu, îl donam”.

