Trei creșe încep activitatea. În continuare, în Bacău nu sunt suficiente locuri pentru toți bebelușii

Centrul Bugetar Creșe anunță că din 3 septembrie va începe activitatea la Creșele 3, 4 și 9, urmând ca din 10 septembrie să se deschidă și creșele 19, 6 și Letea. Repartiția copiilor pe grupe este afișată la fiecare unitate, dar în general părinții au fost deja contactați telefonic pentru a fi anunțați.

Din păcate, nici în acest an nu sunt suficiente locuri în creșele din municipiul Bacău, deși în ultimii doi s-au creat câteva zeci de locuri în plus. 100 de părinți se află acum pe listele de așteptare. „După perioada oficială de depunere a dosarelor pentru noul an, erau pe lista de așteptare 60 de persoane. Dar, suntem obligați să primim cereri și pe parcursul anului, astfel că la acest moment deja sunt 100 de persoane pe listă”, a declarat Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar.

O parte din listă ar putea fi soluționată dacă Primăria Bacău ar termina amenajarea creșei de pe Alecu Russo, unde ar urma să fie create 80 de noi locuri. Altele ar urma să fie înființate în spații libere identificate deja de reprezentanții primăriei.

