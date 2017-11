Imaginati-va varful celui mai subtire ac de cusut. Acum imaginati-va o particula de 100 de ori mai mica, ce detine o putere colosala: nanoparticula. Folosite deja in tratamente experimentale, aceste particule microscopice vor moderniza medicina, asa cum o cunoastem in ziua de azi. Pana in anul 2028, acesti nanoboti programabili vor fi injectati in corpul pacientilor, cu misiunea de a identifica si eradica o boala sau infectie si de a repara inima, creierul, plamanii si chiar intreg sistemul nervos si muscular. Va avertizam ca urmeaza un articol extrem de incitant, asa ca dupa il parcurgeti va puteti relaxa cu niste sloturi online, chiar aici.

Realitatea lumii in care traim este ca e mult mai profitabil sa tratezi pacientul, decat sa il vindeci – iar faptul ca toate medicamentele si tratamentele trateaza simptomele si nu cauza confirma acest lucru.

Stiti ca in cadrul universitatii din Florida a fost dezvoltata o nanoparticula ce poate vindeca, cu o rata de succes de 100%, hepatita C? Aceasta elibereaza o enzima ce permite celulelor albe sa atace virusul hepatic si sa il distruga in corpul pacientului.

In cadrul universitatii din Michigan se dezvolta cai de a folosi nanotehnologia in operatii non invazive. Printr-un ansamblu de nanotuburi de carbon si lentile, lumina este convertita in unde sonore, ce bombardeaza tumorile, cu precizie chirugicala, fara a dauna organelor interne. Lucruri atat de mici au un impact urias!

Putin raspandit si mult mai putin recunoscut, datorita interesolor financiare de la mijloc, este tratamentul ce poarta numele hipertermie, sau tratament termic. Acest tratament revolutionar nu este dureros, nu prevede folosirea chimicalelor, nu iradiaza si nu produce efecte secundare nocive. Poate fi folosit pentru o suita de aplicatii, de la uz cosmetic si pana in a trata si combate cu succes cancerul, tumori si chisturi. Poate fi aplicat extern sau intern, cu aceeasi eficacitate si prevede incalzirea locala a unei zone afectate. Trebuie sa intelegeti ca energia unei celule canceroase este foarte scazuta, iar acest tratament tinde sa o aduca la un nivel energetic normal, sau sa ajute celulele albe sa identifice acea celula bolnava si sa o distruga. Caldura si energia kinetica merg mana in mana si impreuna refac nivelul energetic la nivel celular, fapt ce permite corpului sa lupte si sa elimine acele celule bolnave.

Viitorul incepe azi – si fie ca exploram medicina regenerativa, nanotehnologia, hyperthermia aplicata local sau metode alternative de tratament, nu putem ignora progresul deja inregistrat, iar testele clinice vorbesc de la sine. Ne dorim noua si copiilor nostri un viitor mai bun, o viata sanatoasa, lunga si lipsita de boli, asa ca nu ramane decat sa va informati, prin toate mijloacele disponibile. Imaginati-va reactia unui doctor transportat din anul 1800 in anul 2017, intr-un spital modern de astazi – care ar fi reactia voastra in clinica medicala a viitorului?